La aerolínea nacional rusa retomará sus vuelos hacia Cuba a partir del 1 de julio

La aerolínea rusa Aeroflot reanudará sus vuelos comerciales a Cuba a partir del 1 de julio, anunció este jueves el vice primer ministro de Rusia Dmitri Chernishenko durante su visita a La Habana. Hasta ahora, el servicio aéreo entre ambos países se había visto limitado por las sanciones internacionales impuestas a Moscú tras su invasión a Ucrania, y los viajes se habían restringido a los polos turísticos de la Isla de alto interés para los visitantes rusos, como Varadero y Cayo Coco (Ciego de Ávila). Chernishenko aseguró que por "orden presidencial" de Vladimir Putin se restablecerán los vuelos regulares, aunque no detalló con qué frecuencia semanal operará Aeroflot. La prensa oficialista recuerda que la aerolínea dejó de volar en La Habana –así como a varios mercados donde tenía conexiones– en marzo de 2022, cuando se prohibió a las aeronaves rusas sobrevolar Europa. Un viaje entre Moscú y La Habana requería seguir una trayectoria más complicada, con conexiones a otras ciudades como Estambul, en Turquía, cuyo Gobierno no aplica las sanciones. En vísperas de la temporada alta de turistas, en octubre de 2022, la aerolínea Nordwind Airlines reanudó sus vuelos directos entre Moscú y dos destinos cubanos, Varadero y Ciego de Ávila, a través de una ruta cerca del Polo Norte hasta llegar al Atlántico Norte. La aerolínea dejó de volar en La Habana –así como a varios mercados donde tenía conexiones– en marzo de 2022, cuando se prohibió a las aeronaves rusas sobrevolar Europa Nordwind también tiene el permiso de la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia para realizar una escala en el aeropuerto de Varadero, en su vuelo de Moscú a la isla venezolana de Margarita. Estos enlaces aéreos no solo los usaron los turistas rusos para veranear en la Isla, sino que fueron una vía de escape para miles de cubanos antes de que se creara la ruta a través de Nicaragua para seguir luego por tierra hasta Estados Unidos. También, al ser los cubanos exentos de visado para ingresar a Rusia, Moscú se convirtió en un destino para hacer compras y revender los productos en la Isla. Con el cierre de los aeropuertos en Europa, Aeroflot busca afianzar su presencia en los mercados de Asia y África. Chernishenko aseguró que Cuba es el socio clave de Rusia en la región y abogó por un mayor desarrollo de las relaciones económicas bilaterales en todas las áreas, señaló Cubadebate en su nota. La reactivación de los vuelos se conoce en el marco de un foro económico empresarial, realizado en La Habana, donde el Gobierno cubano ha ofrecido a los empresarios rusos el privilegio de usufructuar tierras durante 30 años. El ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ricardo Cabrisas, dijo a la prensa que ambos países trabajan en 10 proyectos de inversión y buscan que Cuba sea el "puente de unión" entre Rusia y América Latina. Ricardo Cabrisas dijo que ambos países trabajan en 10 proyectos de inversión y buscan que Cuba sea el "puente de unión" entre Rusia y América Latina Aeroflot cumplió 100 años en marzo pasado, en el momento más bajo de su actividad desde la disolución de la Unión Soviética debido al bache generado en 2020, cuando se vio obligada a dejar sus aviones en el suelo por la pandemia de covid-19 y, más recientemente, por las sanciones occidentales. La compañía aérea, controlada por el Kremlin, se ha visto obligada a buscar financiamiento para sobrevivir a sus deudas, las sanciones y el embargo de aviones. El mismo Gobierno ruso inyectó 2.700 millones de dólares para la compra de 5.400 millones de acciones, al precio de 34,29 rublos por título. Asfixiada económicamente, la aviación rusa no atraviesa su mejor momento y según la Agencia Federal de Control del Transporte (Rostransnadzor) en 2022 realizó más de 2.000 vuelos con piezas caducadas debido a los problemas de suministro por las sanciones occidentales. Víctor Basargin, jefe de la organización, confirmó que han detectado numerosos casos de infracciones que "repercuten directamente en la seguridad de los vuelos". El anuncio coincide con otros actos que muestran los lazos cada vez más estrechos entre Cuba y Rusia, como la inauguración este jueves de una nueva empresa siderúrgica, que sustituirá a la vieja planta de Antillana de Acero, en la que Moscú ha invertido un poco más de 95 millones de dólares y ha proveído el 90% de equipos. ________________________

