Los hoteles de la Isla están vacios de turistas, aunque las obras se siguen llevando a cabo de tanto en tanto.

Para ellos y para todas las nacionalidades, los números no paran de bajar y en octubre llegaron menos de 30.000 visitantes en total

Madrid/La comunidad cubana residente en el exterior ha superado por primera vez a Canadá como el principal grupo de visitantes internacionales a Cuba, con un total de 132.390 frente a 130.253 en el acumulado hasta el cierre de octubre. Este dato sin precedentes llega después de un mes en el que los emigrados cubanos acapararon más de la mitad de todas las llegadas (51,1%), al aportar 15.004 visitantes del total de apenas 29.376 que llegaron a la Isla. La cantidad es la tercera peor del año, solo por detrás de septiembre (27.354) y junio (28.100).

Los números, publicados en el informe mensual correspondiente a octubre y divulgado este fin de semana, dejan claro el catastrófico estado de la industria del turismo. En octubre del año pasado, la Isla atrajo a 110.299 turistas, casi cuatro veces más y una caída interanual del 73,4%.

El cambio de tendencia de la comunidad cubana llevaba haciéndose notar durante todo el año y no se debe a la mejora de ese mercado que, de hecho, pierde también si se compara con 2025. Los viajes de la diáspora retrocedieron un 32% en el acumulado del año, pero el absoluto desplome del resto de mercados ha confirmado este cambio estructural.

Los viajes de la diáspora retrocedieron un 32% en el acumulado del año, pero el absoluto desplome del resto de mercados ha confirmado este cambio estructural

El contraste más fuerte se percibe con Canadá, que pasó de enviar 37.094 turistas en octubre de 2025 a registrar apenas 1.006 el mismo mes de este año, un 2,7% del volumen del año previo. Hasta el cierre de septiembre, el país norteamericano, históricamente primer mercado cubano, aún encabezaba las llegadas con 129.247 visitantes frente a los 117.386 de la diáspora. La inmensa mayoría de ellos eran los que habían llegado en enero y principios de febrero, cuando los aeropuertos de la Isla emitieron su primer aviso de falta de queroseno –derivado de la pérdida de los envíos de combustible regalado por Venezuela y del cerco petrolero impuesto por EE UU– y las compañías se dedicaron casi exclusivamente a la repatriación de los miles de canadienses que estaban en la isla.

Desde entonces, ninguna de las aerolíneas del país ha vuelto a volar a Cuba, provocando que solo un puñado de canadienses lleguen a la Isla a través de EE UU o México. Este octubre ha sido el primero en que los cubanos en el exterior tomaron la delantera anual, después de meses apretando. Los emigrados concentran ya el 26,1% de todo el turismo recibido en 2026, duplicando el peso que tenían entre enero y octubre de 2025, que era el 13,2%. El mantenimiento de vuelos desde –sobre todo– Miami a La Habana se han unido a los lazos familiares y personales que impiden que ese mercado se desplome como el resto.

En octubre de 2025, los 17.085 emigrados que viajaron a la Isla representaban apenas el 15,5% de los arribos totales, mientras ahora son la mitad a pesar de caer un 12,2% con respecto al mismo mes del año anterior. Por su parte, Estados Unidos se ubicó como el segundo grupo del mes por detrás de la comunidad cubana, con 4.373 visitantes –frente a los 6.460 de octubre de 2025–, seguido de México, que aportó 2.052, el 48,3% respecto a los 4.248 del año anterior.

El resto de mercados deja caídas aún más abruptas. Rusia y Argentina prácticamente desaparecieron de las estadísticas mensuales: la primera pasó de 11.002 visitantes en octubre de 2025 a solo 107 el mes pasado, mientras que la segunda se derrumbó de 3.644 a 87, incluso cuando en ese país se han realizado intensas campañas para atraer a nuevos viajeros. En Europa, España sumó 848 visitantes (frente a 3.270 en octubre de 2025) e Italia registró 639, en vez de 1.783. Por último, Colombia y China completan la lista con 804 y 587 arribos respectivamente.

Enero tuvo un arranque que entonces se consideraba no muy malo, con 184.833 llegadas. Aunque 2019 tuvo el mejor primer mes de la historia, con 489.637 turistas

En total, en los primeros diez meses de 2026, Cuba ha recibido tan solo 507.083 viajeros internacionales, apenas al 34,3% de los 1.478.146 de la misma etapa de 2025 –que ya por sí solo había sido un año pésimo para el sector–, lo que supone una pérdida de casi un millón de turistas. Enero tuvo un arranque que entonces se consideraba no muy malo, con 184.833 llegadas. Aunque 2019 tuvo el mejor primer mes de la historia, con 489.637 turistas, aquellos datos ya formaban más que parte del pasado y la cifra de 2026 no era mucho menor que la de 2025 (196.000), pero el bloqueo petrolero comenzó a dar sus frutos y durante todo febrero, que fue el mes de las repatriaciones, llegaron solo 77.663. Desde entonces, en ningún mes se ha superado los 36.000.

Por mercados detrás de la diáspora y Canadá, ya quedan Estados Unidos, con 50.268 (un 52,7% respecto a los 95.339 de 2025); México, con 26.421 (55,2% de los 47.864 previos) y Rusia con 21.822 (el 21,8% de los 99.922 del año anterior). Uno de los casos más graves, por los vínculos históricos y culturales es el de España, que acumula este año solo 12.030, mientras hasta octubre del pasado año eran 40.043. Algo similar ocurre con Italia: de 26.039 cayó hasta 9.917.

La crisis del turismo, agravada por las salidas de las hoteleras internacionales, ha dejado una víctima colateral: los 22.000 trabajadores estatales que perdieron sus empleos, según el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, por el “deterioro progresivo de la actividad” desde la pandemia de covid-19.

Hace una semana afirmó en el programa televisivo estatal Mesa Redonda, que al cierre de 2025 había unos 103.000 trabajadores en la actividad y que actualmente alrededor de 83.000 siguen laborando en sus instalaciones.