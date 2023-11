Exposición colectiva 'How Long Have You Been Blind?'

Los cineastas Carlos Quintela, Heidi Hassan y Yimit Ramírez, el creador sonoro Kiko Faxas y la artista visual Camila Lobón presentan la exposición 'How Long Have You Been Blind? (¿Hace cuánto estás ciego?)' en la galería ENTRE, de Viena, Austria.

Según 'La Hora de Cuba', la muestra "reflexionan sobre el significado de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J) para el pueblo cubano". La galería ENTRE acoge la expo en el marco de la Semana de Arte de Viena, que se desarrolla hasta el 17 de noviembre.

'How Long...' es la segunda entrega de un ciclo de exposiciones proyectadas y curadas por el colectivo Forma Foco, en colaboración con la galería ENTRE e instituciones vienesas. La primera de estas muestras fue 'Alibi', inaugurada el pasado 25 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo Belvedere 21, como parte del programa 'Sobre lo nuevo. La escena vienesa y más allá'.