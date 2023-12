Javier Milei jura como presidente de Argentina

(EFE).- El economista Javier Milei juró este domingo "por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios" como nuevo presidente de Argentina en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires.

Posteriormente, recibió la banda y el bastón presidenciales de manos del mandatario saliente, Alberto Fernández, quien le estrechó la mano y dijo unas breves palabras, tras lo cual salió del recinto.

Con la llegada de numerosos representantes internacionales en las dos jornadas precedentes y los últimos preparativos en los principales escenarios de la celebración, el Congreso de la Nación y la Casa Rosada (sede del Gobierno), el país suramericano va tomando conciencia de que este economista, diputado desde 2021 y conocido sólo unos años antes por sus intervenciones en televisión, será su presidente para el período 2023-2027.

La máxima expectación estuvo en la llegada del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien, después de varios días de especulaciones en la prensa local sobre su posible viaje para la asunción de Milei, confirmó la víspera que estaba en Cabo Verde como parada previa a su aterrizaje en Argentina.

Se trata del primer viaje de Zelenski a América Latina desde que comenzó la guerra con Rusia, en un momento en que Ucrania se ha marcado como prioridad diplomática este año mejorar las relaciones con esa región, además de con África y Asia.

También se encuentran en Argentina para la ceremonia del traspaso de mando entre el peronista Alberto Fernández (2019-2023) y el líder de La Libertad Avanza son el rey de España Felipe VI, quien se reunió este sábado con el presidente saliente y el entrante; los presidentes de Chile, Gabriel Boric; Uruguay, Luis Lacalle Pou; y Paraguay, Santiago Peña; y el primer ministro de Hungría, Víktor Orbán.

Las medidas de seguridad son extremas, especialmente tras la confirmación de la visita de Zelenski

En la ceremonia en la que también está el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, hay grandes ausencias, como las de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; y Bolivia, Luis Arce, quien confirmó a última hora del sábado que no acudiría.

Fuera de las representaciones institucionales, y por sus vínculos ideológicos con el próximo presidente argentino, también están en Buenos Aires el ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2023) y el líder del partido español Vox, Santiago Abascal. No así, aunque también estaba invitado, el ex mandatario de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021).

Asimismo, invitada por la canciller designada, Diana Mondino, y próxima a los referentes de la coalición Juntos por el Cambio Mauricio Macri y Patricia Bullrich, está presente en la capital argentina la diputada del Partido Popular español Cayetana Álvarez de Toledo.

Las medidas de seguridad son extremas, especialmente tras la confirmación de la visita de Zelenski, y los cortes de calles en los alrededores de los puntos de interés de esta jornada complicarán el tránsito en la zona céntrica de Buenos Aires.

A las 12.00 horas, comenzará la sesión de la Asamblea Legislativa en la que deberán hacer el juramento tanto la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, como el mandatario electo, y la entrega de los atributos presidenciales (bastón y banda) entre Fernández y Milei.

Posteriormente, el nuevo presidente dirigirá a la ciudadanía un discurso desde el exterior del Palacio Legislativo antes de dirigirse a la Casa Rosada para saludar a las delegaciones internacionales.

