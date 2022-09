El éxodo migratorio ya supera a las crisis del Mariel y de los balseros juntas

La Guardia Costera estadounidense comunicó este jueves que desde octubre de 2021 a la fecha se han interceptado y detenido a 5.689 balseros y repatrió este viernes a la Isla en el buque Paul Clark's a otras 28 personas, que se suman a los 99 devueltos el jueves.

Se trata de una auténtica "catástrofe migratoria", como la calificó en sus redes el virólogo cubano radicado en Brasil Amílcar Pérez-Riverol. El número de balseros interceptados en su intento por llegar a EE UU, recuerda Pérez-Riverol, "supera al total de los cinco años precedentes". En 2017 detuvieron a 1.468, en 2018 fueron 259; en 2019 313; en 2020 49 y en 2021 lo hicieron 838, según cifras oficiales dadas a conocer a través de un comunicado.

El sanitario precisó, además, que de los cerca de 180.000 cubanos que han ingresado por tierra a EE UU, sin contar los "números de destinos como Europa o América Latina" equivale al "1,6% de la población y 2,5% de toda la fuerza laboral", es decir, "alcanza para vaciar siete municipios de Mayabeque y supera el total de hombres en edad laboral de la provincia de Artemisa".

Las cifras del éxodo cubano ya superan las crisis del Mariel (125.000) y la de los balseros (35.000) juntas, reiteró Pérez-Riverol, quien opinó que se "equivocan" aquellos consideran que no es grave esta situación al verlo como "miles de remesas más" para la Isla.

Por el contrario, abundó, siendo el país "más envejecido de Latinoamérica", con alrededor del 21,5% de su población de más de 60 años y apenas el 64% en edad laboral, "estos números son una auténtica catástrofe".

Ello, sin contar con que las salidas ilegales por mar representan un peligro para los cubanos. Ante el imparable flujo migratorio, las autoridades estadounidenses informaron el domingo pasado del aumento de la vigilancia en el estrecho de Florida y advirtieron que "las personas que intenten ingresar ilegalmente por mar serán interceptadas y repatriadas a su país de origen".

Este jueves la Guardia Costera informó de la formación de la tormenta tropical Fiona que tendrá impactos en todo el Caribe y alertó a los balseros cubanos que "deciden migrar ilegalmente a los EE UU" que si lo hacen bajo estas condiciones "esta vez, no se tratará de si se pierden vidas, sino de cuándo".

