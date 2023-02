El gobernador de Florida quiere ser presidente de EE UU, pero Trump sigue siendo el favorito republicano

(EFE).- El segundo libro del gobernador de Florida, Ron DeSantis, titulado El coraje de ser libres, saldrá a la venta este martes precedido de una exitosa venta adelantada y críticas negativas, y visto como una señal más de que su propósito es llegar a la Casa Blanca en 2024.

Este lunes por la mañana el libro era el más vendido en Amazon, donde se puede adquirir ya en papel y en formato electrónico, según el gigante de las ventas online.

El título completo de este libro autobiográfico es The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival (El coraje de ser libre: el plan de Florida para el renacimiento de Estados Unidos) y apunta en la dirección de que al gobernador republicano el territorio del estado sureño se le ha quedado pequeño.

Reelegido por una amplía mayoría en 2022, el abogado y ex combatiente en Irak ha dado otras señales de que puede estar cerca de anunciar que competirá por la nominación presidencial republicana.



Ya lo ha hecho su antiguo mentor, el expresidente Donald Trump, cuyos reiterados ataques a DeSantis son vistos también como un indicio de que los rumores son ciertos.

Pero, en vísperas de la publicación del libro al gobernador le han llegado los dardos desde una crítica literaria del diario The New York Times, que ha comentado su nuevo libro y del llamado "War Room" (sala de guerra) del Comité Nacional Demócrata.

"La sensación general que se obtiene al leer sus nuevas memorias es la de un esforzado mecánico: alguien que se ha esforzado mucho en estudiar en qué dirección sopla el viento en el Partido Republicano y está aprendiendo a comportarse en consecuencia", dice la crítica Jennifer Slazai en una reseña publicada este lunes en el diario neoyorquino.

A la "frialdad aburrida" que, a su juicio, caracteriza el relato que DeSantis hace de sus logros se suma una "intimidante sensación de superioridad" que es "inconfundible incluso cuando trata de disfrazarla con un manto de libertad".

El llamado "War Room" demócrata dijo en un comunicado que antes de publicar este libro DeSantis ya reveló "su verdadera guía para gobernar: una agenda extrema que pone la base MAGA (Make America Great Again), sus propias ambiciones y su donantes ultra ricos por delante de los floridanos".

Reelegido por una amplía mayoría en 2022, el abogado y ex combatiente en Irak ha dado otras señales de que puede estar cerca de anunciar que competirá por la nominación presidencial republicana

Publicado por Broadside, parte del grupo HarperCollins Publishing, en The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival DeSantis narra su vida personal y su carrera en el servicio público, según se dice en la web de la editorial.

Este libro abarca momentos clave en la vida de DeSantis, desde "crecer en una familia de clase trabajadora, jugar en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, trabajar en la Universidad de Yale y la Facultad de Derecho de Harvard, presentarse como voluntario en la Marina después de el 11 de septiembre y servir en Irak".

La popularidad de DeSantis, que era prácticamente un desconocido cuando Trump, ya presidente, lo ayudó a ser candidato a la gobernación de Florida, ha traspasado las fronteras del "estado del sol", pero las últimas encuestas lo colocan por detrás de Trump de cara a la nominación republicana.

Trump tiene 13,2 puntos de ventaja sobre el mejor colocado de los otros potenciales candidatos a la nominación republicana, que es no otro que DeSantis, según el promedio de resultados de encuestas que realiza el portal RealClear Politics.

Ayudado por la mayoría de la que goza el Partido Republicano en las dos cámaras del Congreso estatal, reforzada en las elecciones de 2022, DeSantis ha impuesto una agenda ultraconservadora apoyada en nuevas leyes que solo tiene parangón en Texas, un estado gobernado por Greg Abbot, otro republicano radical.

Desde la llegada del demócrata Joseph Biden a la Casa Blanca en 2021, DeSantis se ha convertido en un crítico feroz de sus políticas, con especial énfasis en la migratoria.

El libro es el segundo de DeSantis, quien antes de ser gobernador fue congresista y actuó como fiscal en los juicios a acusados de terrorismo en la base de Guantánamo (Cuba).

En el primero, titulado Sueños de nuestros padres fundadores, analizó por qué algunos conservadores recurrieron a los principios fundacionales de la nación en medio de la Presidencia de Barack Obama.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.