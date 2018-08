El Gobierno de Ecuador dice que un millón de venezolanos ha cruzado la frontera

(EFE).- El ministro ecuatoriano del Interior, Mauro Toscanini, ha afirmado que al menos un millón de venezolanos ha cruzado la frontera común, si bien los que permanecen aun en Ecuador son unos 250.000.



En una entrevista publicada este domingo por el diario El Comercio, Toscanini defendió la decisión de solicitar pasaporte a los ciudadanos venezolanos para entrar en Ecuador.



Unos "250.000 se han quedado, aproximadamente, pero ha llegado aproximadamente un millón. Muchos se quedan seis meses. Hay que controlarlos de alguna manera", afirmó.



El ministro dijo que "aparentemente" la medida de solicitar el pasaporte a los venezolanos, que entró en vigor el sábado, "podría ser catalogada como dura, pero va en beneficio de ellos mismos (los venezolanos).

Y subrayó que para el Gobierno de Ecuador, la decisión es "legal" y legítima, "porque un país soberano tiene derecho a poner ciertas condiciones, en este caso, en cuanto a migración".



Comentó que la medida se adoptó por "muchísimos factores", entre ellos la necesidad de una identificación plena del ciudadano venezolano para tener un buen control. Respecto al venezolano que llegue a la frontera sólo con la cédula (documento nacional de identidad), Toscanini dijo: "Simplemente, no entra al país".



"Pero entonces ya no entrarán por los pasos legales. Nuestra frontera es sumamente porosa... Mejoraremos la seguridad, tendremos que tomar cierto tipo de decisiones. Ahora mismo pueden pasar por pasos que no son legales. Siendo pragmáticos, tenemos 700 kilómetros de frontera con Colombia, pero tenemos que tomar medidas", señaló.

