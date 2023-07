Un abogado rechaza la cifra oficial de cubanos rescatados del delito de trata en México

Las más recientes cifras del Instituto Nacional de Migración mexicano (INM) arrojan que un total de 160 migrantes fueron rescatados como víctimas del delito de trata entre 2018 y 2023. Entre ellos, indica en un comunicado, se encuentra una cubana. Sin embargo, el abogado José Luis Pérez Jiménez ofrece un panorama más sombrío.

"El año pasado atendí más de 50 casos por los delitos de extorsión, abuso sexual y robo. He defendido a decenas de cubanos, varios de ellos ya están en EE UU", dice en conversación con 14ymedio.

Con datos estadísticos de la Secretaría de Gobernación, el letrado indica que tan sólo entre 2018 y 2022, al menos 199 cubanos fueron víctimas de algún delito en su travesía por México hacía Estados Unidos, sin olvidar que hay muchos que no denuncian al tener temor a ser detenidos por su estancia ilegal en el país norteamericano.

El abogado comenta que el Senado ha dado especial atención al delito de trata en el caso de migrantes, incluso, con la elaboración de un mapa en se específica las rutas y el destino de las víctimas. A los cubanos se los sitúa en Baja California, Quintana Roo y Yucatán.

"Su condición de ilegal los lleva a no denunciar abusos de las autoridades y de redes de trata que están coludidas con narcotraficantes, quienes últimamente los están reclutando para servir de coyotes".

Migración detalla en un comunicado que brindó asistencia a 89 mujeres y 35 hombres por explotación sexual y a 11 mujeres y 25 hombres por explotación laboral. La cubana a la que se hace referencia en el boletín como víctima de abuso sexual, de la que no da el nombre fue rescatada en 2019 junto con ocho colombianas, siete guatemaltecas, cuatro venezolanas, cuatro hondureñas. Ese mismo año se rescató a 27 hombres de diversa nacionalidad por explotación laboral.

Por otra parte, en este año Texas se han presentado casos de cubanos acusados de ser coyotes. En junio pasado fue detenido en el condado de Kinney, cerca de Brackettville, Julio César Aspiazu Gómez. Las autoridades estadounidenses lo acusan del delito de tráfico de personas. En abril, Rainel Lázaro Silies y Lima Gálvez González fueron arrestados en Kinney cuando trasladaban en un vehículo con placas del estado de Kentucky a cinco indocumentados.

Activistas y albergues prevén una nueva oleada de migrantes en la frontera sur de México luego de que Estados Unidos confirmara el pasado viernes que ampliará las peticiones de asilo de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que están en suelo mexicano.

El director del albergue el Buen Samaritano de la Iglesia Metodista de México, Juan Fierro, expuso a EFE que las medidas, aunque "bien intencionadas", van a acelerar la llegada de migrantes. Lo observa en el refugio, donde ahora brindan asistencia a 85 personas, cuando hace días apenas eran 60, con lo que espera pronto "llegar al tope" de capacidad. "No sé cómo van a manejar esa situación porque siguen llegando y se vuelve un caos la frontera".

A ello hay que sumar la saturación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que registró un récord de 75.000 solicitudes de asilo en el primer semestre del año y espera cerrar con una cifra inédita de 150.000, en medio de un presupuesto insuficiente y capacidad limitada, según dijo su titular Andrés Ramírez.

De acuerdo con datos oficiales, en las delegaciones ubicadas en Palenque y Tapachula (Chiapas) ha atendido en seis meses a 44.875 migrantes, pero solo 5.034 son cubanos. Ante este panorama, activistas exigieron a la Comar y a los diputados que representan a Chiapas brindar atención prioritaria a mujeres y niños migrantes que solicitan asilo en la frontera sur de México.

El director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis Rey García Villagrán, exigió garantizar la seguridad de este grupo vulnerable, por lo que deben destinar mayores recursos económicos y personal para poder afrontar el flujo migratorio.

"A esta gente deben sellarles el pasaporte, seguir y caminar, no deben hacer largas filas, no deben esperar porque están bajo las inclemencias del tiempo, niños enfermos a los que no les dan nada de comer. Que les permitan pasar por todo Chiapas inmediatamente hasta donde tengan que avanzar", manifestó el activista.

La situación refleja el panorama en las fronteras de México tras la expiración el 11 de mayo del Título 42 de EE UU, una medida que expulsaba de manera inmediata a migrantes con el argumento de la pandemia, reemplazada ahora con el Título 8 y mayores restricciones al asilo legal.

Mientras tanto, en Cancún, se reportó el arresto de un cubano acusado del robo de tres sopas instantáneas de un centro comercial. El portal de noticias local De Peso Quintana Roo informó que este migrante con papeles "aceptó su culpa" motivado porque llevaba varios días sin comer. La misma publicación señaló que esta persona podría pasar 36 horas en los separos.

