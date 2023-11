Una caravana con más de 7.000 migrantes, entre ellos decenas de cubanos, avanza hacia EE UU

"El Gobierno de México se ha desentendido del problema del flujo migratorio", denuncia en 14ymedio Irineo Mujica, director de la ONG Pueblos Sin Frontera y uno de los organizadores de la caravana, con más de 7.000 migrantes, entre ellos cerca de 100 cubanos, que salió el lunes de Tapachula con destino a la frontera con Estados Unidos.

"Las autoridades dejan a la comunidad migrante varada" en lugares donde, ante la falta de vías legales para transitar, "recurren a la salida de Tapachula (Chiapas) a través de coyotes, otros se arriesgan a viajar en camiones de carga, que ya hemos visto se han accidentado y han ocasionado muertes, sin olvidar las personas que son secuestrados por grupos del crimen organizado", explica Mujica.

El activista asegura que agentes del Grupo Beta de Migración han indicado que se les van a otorgar permisos de tránsito, pero ante la desconfianza de los migrantes, Mujica pide el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para establecer una mesa de diálogo. Por el momento, debido a la necesidad de descanso de algunas mujeres y niños, permanecerán en Huixtla.

"Los gobernantes deberían de poner un poco de precaución. Se está lucrando", dijo este martes a Telemundo el cubano Riudiguer Ramírez, quien se unió a la caravana luego de que en Tapachula le negaron un salvoconducto para transitar por el país. "Nos están robando, extorsionando y están viviendo a costa de nosotros en los puntos fronterizos".

Por su parte, Yuriandi, también migrante de la Isla y que llevaba casi dos meses varada en Tapachula, denunció en Chiapas los malos tratos que recibieron en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), ubicada en el parque ecológico de esa ciudad fronteriza con Guatemala. "Te tratan como animales. Te dicen que ellos no dan salvoconductos, pero no te dicen que tampoco pedir refugio no es una garantía para que no te detengan y te deporten". Esta cubana cuenta que hubo niños deshidratados, mujeres embarazadas en la fila y ni así les explicaban qué tenían que hacer o a quién debían recurrir. "Estamos aquí porque no queremos que nos metan presos y nos regresen".

Muchos cubanos que cruzan desde Guatemala por la frontera sur de México, pagan miles de dólares para llegar al estado de Oaxaca y poder moverse al centro del país, y así continuar su travesía hacía Estados Unidos. Pero en esa ruta, las extorsiones de los agentes son "una práctica sistemática que es solapada por las cadenas de altos mandos del Instituto Nacional de Migración (INM), que no han podido ser erradicadas", denunció a mediados de octubre Enrique Vidal, coordinador de procesos del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba.

Este martes, un grupo de organizaciones proinmigrantes acusaron al INM de "quebrantar el principio de no devolución de solicitantes de asilo". Según 31 casos documentados en el informe El principio de no devolución (non refoulement), los migrantes irregulares en su paso por México enfrentan "incomunicación, retención o destrucción de documentos, la falta de colaboración entre la Comar y Migración".

En el informe se recuerda que la Ley de Migración establece que tanto en el retorno asistido y la deportación deberá prevalecer "el principio de no devolución para las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado", es decir, no deben de ser deportados.

Por otro lado, hace un mes, 10 cubanas murieron en un accidente de tránsito en Pijijiapan (Chiapas) cuando trataban de llegar a la Ciudad de México en un camión de carga que era conducido a exceso de velocidad. El conductor logró escapar y hasta la fecha no hay indicios de su paradero. Los cuerpos de las víctimas fueron retornados a la Isla.

El canal de noticias Univision 23 informó este martes que la niña Ariany Velazco Moreira, de 7 años, una de las sobrevivientes del siniestro en Pijijiapan, se reunió con su papá Adrián de Jesús Velazco en Estados Unidos. La pequeña viajaba junto con su mamá, Ailen Moreira Guimarais -una de las víctimas mortales- y su hermano, Alejandro Adrián Velazco Moreira de 12 años, que aún se encuentra hospitalizado en México. "Cuando la vi, no sabía si llorar o reírme", dijo el padre al periodista Daniel Benítez. "No sabía qué hacer".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.