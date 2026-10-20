Un colectivo afín al Gobierno mexicano impulsa la campaña “Un litro de gasolina para Cuba”

El colectivo también lanzó un proyecto llamado Luz para Cuba, que busca obtener fondos para la adquisición de paneles solares

Los organizadores buscarán conseguir un buque que transporte 40.000 litros de combustible “en nombre de la sociedad civil”, aunque sin explicar cómo lo harán

La Habana/Un grupo de activistas, artistas, escritores y promotores culturales ligados al Gobierno de México ha desplegado una campaña con la que recaudar fondos para comprar combustible y enviarlo a la Isla, a la espera de ver si las elecciones en Estados Unidos pueden “debilitar el bloqueo”. De haber un cambio, se buscará conseguir un buque que lleve la gasolina “en nombre de la sociedad civil”, informó –sin explicar cómo lo harán– Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE).

La iniciativa llamada “Un litro de gasolina para Cuba” fue lanzada por la Liga Cultural Antifascista (LCA) este fin de semana, en el cierre de la feria del libro que se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional, sede de la Presidencia mexicana.

El objetivo es vender pequeñas obras gráficas de creadores cubanos y se extenderá a las 37 sedes de las librerías del Fondo de Cultura Económica (FCE) de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

El colectivo afirmó que la campaña responde al “plan de asfixia que ha pretendido castigar la audacia de un pueblo que decidió ser dueño de su destino”.

La campaña responde al “plan de asfixia que ha pretendido castigar la audacia de un pueblo que decidió ser dueño de su destino”

Argel Gómez Concheiro, integrante del grupo y subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios del Gobierno de la Ciudad de México, detalló a Prensa Latina que se venderán “40.000 estampas hermosas de una colección de 20 artistas cubanos”.

“Cada estampita vale lo que cuesta un litro de gasolina aquí en México –en promedio– (25 pesos mexicanos), de tal manera que el objetivo es que en un mes reunamos 40.000 litros de gasolina para luchar, para encontrar la forma, la manera de hacerlo llegar” a Cuba, agregó Gómez Concheiro, hijo del ex diputado de Morena Pablo Gómez. Este, a inicios de 2026, encabezó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, principal proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum, que, de acuerdo con críticos, buscaba centralizar el poder electoral y reducir el pluralismo político en el país.

La recaudación de dinero para combustible no es la única iniciativa que ha impulsado este colectivo. En agosto pasado, lanzó un proyecto llamado Luz para Cuba, que busca obtener fondos para la adquisición de paneles solares “destinados a contribuir a la electrificación” de la Isla.

Con 16 grabados, “aportados gratuitamente por sus autores para respaldar esta causa”, la colección integra la obra de artistas “de amplia trayectoria y reconocimiento en el mercado del arte”.

La colección integra la obra de artistas “de amplia trayectoria y reconocimiento en el mercado del arte”

En marzo pasado, el ex presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también lanzó una campaña para pedir donaciones para enviar ayuda humanitaria a Cuba. En ese entonces, publicó en redes sociales el número de una cuenta bancaria de una asociación civil y aseguró que los recursos que se sumen serán para adquirir “alimentos, medicinas, petróleo y gasolina” que serán enviados a la Isla. “¡Que cada quien aporte lo que pueda!”.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, agregó.

Para darle impulso a la campaña, poco después la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia de prensa que haría una aportación “personal” en la cuenta difundida por su antecesor.

Otra medida impulsada por uno de sus integrantes, Taibo II, que involucra a la Isla, es la distribución “de manera gratuita” de 2,5 millones de libros en 14 países de América Latina, entre ellos Cuba y Venezuela, como parte del programa internacional 25 para el 25, anunciado en octubre del año pasado.

“Vamos a repartir 2,5 millones de libros regalados a adolescentes en toda América Latina”, prometió en ese entonces

“Vamos a repartir 2,5 millones de libros regalados a adolescentes en toda América Latina”, prometió en ese entonces durante una conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum. Según el director del Fondo de Cultura Económica, era “la operación de fomento a la lectura más grande realizada en el continente”. Sin embargo, seis meses después de aquel anuncio, en la librería Tuxpan, la sucursal del FCE en La Habana, no había rastro de esa colección. En realidad, según pudo comprobar 14ymedio en enero pasado, hacía medio año que no entraba ningún ejemplar nuevo al lugar.

En ese entonces, Ezra Alcázar, coordinador de Internacional del FCE, aseguró a este medio que parte de la colección sí había llegado en diciembre a la Isla, cuando se presentó en el Capitolio, aunque dijo que “no es el Fondo quien se encarga de distribuir los libros en el extranjero”.

A la par, el Gobierno mexicano amplió el programa Sembrando Vida, implementado en Cuba por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), a la provincia de Ciego de Ávila para beneficiar a unos 1.500 productores agropecuarios, informaron este martes medios estatales.

El Gobierno mexicano amplió el programa Sembrando Vida a la provincia de Ciego de Ávila

La iniciativa, que comenzó en la Isla en 2022, se implementará en este territorio como parte de su segunda fase para brindar a los campesinos capacitación técnica e intercambio de mejores prácticas, para “buscar incrementos de producciones o cosechas entre un 50 y 80% y mejoramiento de semillas”, para lo cual también se entregarán "insumos y maquinaria agrícola", explicó la directora ejecutiva de Amexcid, Alejandra del Moral.

En el terreno político, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró este martes que la orden de arresto emitida en Florida contra Raúl Castro responde principalmente a motivaciones políticas relacionadas con las elecciones de noviembre en Estados Unidos: “Es político y tiene que ver también con la elección de noviembre”.