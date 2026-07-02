Cuba envió solo tres médicos a Bahamas, el resto, 32, fueron técnicos y enfermeras

Los especialistas son tres oftalmólogos, en una misión por la que Bahamas pagó a la Isla salarios de entre 5.000 y 12.000 dólares mensuales.

La Habana/El ministro de Salud de Bahamas, Michael Darville, confirmó que “solo hay tres médicos cubanos en el Commonwealth de Bahamas”. El resto, de un grupo de 35 especialistas, son “técnicos de electrocardiografía, laboratorio y radiología” que se incorporaron para reforzar los servicios de diagnóstico y atención sanitaria en las Family Islands.

Los especialistas son tres oftalmólogos, en una misión por la que Bahamas pagó a la Isla salarios de entre 5.000 y 12.000 dólares mensuales. Los demás son tres enfermeras, diez ingenieros biomédicos, ocho técnicos de laboratorio y 11 técnicos de rayos X.

Darville contó a la cadena Eyewitness News Bahamas que están en la fase final de las negociaciones con Washington, luego de que EE UU denunciara que las misiones médicas de La Habana constituyen una forma de trabajo forzado y restringieran los visados a funcionarios de países extranjeros. Eso obligó a Bahamas a cancelar en junio del año pasado un nuevo acuerdo para la llegada de más sanitarios.

Bahamas pretende la firma de los sanitarios cubanos a través de contratos directos

Este miércoles el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío reiteró la presión que ejerce EE UU sobre los gobiernos de varias partes del mundo para que “pongan fin a programas bilaterales de atención médica”.

Según el diplomático, el presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, “persiguen la asfixia y humillación del pueblo, así como la caída –infructuosamente trabajada por ellos mismos y sus antecesores– de la Revolución”.

Bahamas pretende la firma de los sanitarios cubanos a través de contratos directos. El primer ministro bahamense, Philip Davis, afirmó a las autoridades estadounidenses no tener constancia de que se “estuviera produciendo trabajo forzoso en nuestro país con los médicos”.

Sin embargo, Archivo Cuba denunció que los especialistas que se encontraban en Bahamas sólo recibían entre un 8% y un 16% del dinero ingresado a las arcas del régimen, es decir, 990 o 1.200 dólares al mes, dependiendo de su puesto.

Cuba, al igual que hizo con Honduras y Bolivia, mandó entre los médicos cubanos a electricistas, técnicos en telecomunicaciones y economistas. A este personal se les pagó como especialistas sanitarios, según denunció en febrero pasado el viceministro hondureño de la Secretaría de Salud (Sesal), Ángel Eduardo Midence.

Otro país que finalizó acuerdos con la Isla es Guatemala. En febrero puso fin a la relación iniciada en 1998 tras el impacto del huracán Mitch. Una relación que sangró las finanzas guatemaltecas con pagos de 7.000 quetzales, unos 900 dólares al mes por cada médico y cerca de tres millones de quetzales al mes, 389.000 dólares, por el total de especialistas.

En abril llegaron a Cuba los primeros 161 de los 412 sanitarios que se encontraban en el país centroamericano, por los que pagaron al régimen anualmente 4.513.872 dólares. Los vuelos han seguido, en junio se registraron dos llegadas de la aeronave ATR-4500 a La Habana.