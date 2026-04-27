Más de 161 médicos cubanos han regresado de Guatemala en menos de un mes

La Habana/El retorno de médicos cubanos desde Guatemala tras el fin del acuerdo con la Isla, el pasado febrero, va a buen ritmo. Con la llegada a La Habana este domingo de un nuevo grupo de 46 sanitarios, van 161 de los 412 que hay en el país centroamericano, por los que pagaron al régimen anualmente 4.513.872 dólares.

La salida del país de los galenos se da en medio de 60 denuncias por delitos cometidos por varios de estos especialistas.

De acuerdo con datos ofrecidos por el Ministerio Público guatemalteco, sólo tres de cada 10 cubanos enviados por Cuba eran médicos. “Únicamente el 20% o el 30% de la brigada son médicos realmente y los demás usurpan la calidad de galenos y ejercen otras funciones”, denunció a finales de marzo el secretario general del MP, Ángel Arnoldo Pineda.

El fin de los brigadistas médicos cubanos ha generado críticas por la falta de galenos suficientes para cubrir las vacantes. Las organizaciones en el exilio Cruz Verde Internacional y Solidaridad sin Fronteras impulsan un proyecto para que los especialistas de la Isla permanezcan en Guatemala con contrato y cobrando directamente su salario.

Una alternativa después de que el Ministerio de Salud de Guatemala anunciara que cubriría con estudiantes de medicina que realizan una residencia parte de los espacios.

La ONG Prisoners Defenders ha denunciado en reiteradas ocasiones que las misiones médicas cubanas en Guatemala y otros países constituyen formas de trabajo forzado y “esclavitud moderna”. EE UU coincide con la organización sobre el programa que tan sólo en 2024 le generó al régimen ingresos entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales. De las cifras millonarias que la Isla percibe por los servicios médicos, los galenos sólo reciben un estipendio, además, les retiran los documentos y son vigilados para evitar fugas.

En junio pasado, EE UU elevó la presión, revocó las visas a varios funcionarios de gobiernos centroamericanos que colaboran con las misiones médicas cubanas

En junio pasado, EE UU elevó la presión, revocó las visas a varios funcionarios de gobiernos centroamericanos que colaboran con las misiones médicas cubanas. Guatemala puso fin a la colaboración con la Isla, también lo hicieron Honduras, Antigua y Barbuda, además de Guyana, San Vicente y las Granadinas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a EE UU de "extorsionar" a los países latinoamericanos al presionarlos para que cancelen acuerdos sobre brigadas médicas de décadas con La Habana.

El régimen ha recurrido a los medios oficialistas para tratar de revertir las acusaciones. Prensa Latina retomó las declaraciones del embajador cubano en Guatemala, Nazario Fernández Biosca, durante la despedida de 46 médicos. Enalteció la labor de la brigada por llevar a cabo una “obra silenciosa, constante y profundamente humana”. En el acto en la capital del país aprovecharon para destacar a Fidel Castro y José Martí.

La semana pasada Prensa Latina aprovechó el retiro de 22 médicos cubanos en el departamento San Marcos para recordar que la colaboración de los colaboradores fue importante durante el huracán Mitch en 1998.

“A partir de ello, subrayó, comenzó a trazar el sendero de llegar a las comunidades más postergadas e igualmente el camino para que guatemaltecos pudieran estudiar en Cuba”, señaló el alcalde del municipio Ixchiguán, Alberto Lucas Martín.