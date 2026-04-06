Impulsan programa para médicos cubanos en Guatemala al margen de La Habana

La Habana/Las organizaciones médicas en el exilio Cruz Verde Internacional y Solidaridad sin Fronteras, con sede en Miami, impulsan un proyecto para que los médicos cubanos que trabajaban en las brigadas en Guatemala, recién canceladas por el Gobierno izquierdista de Bernardo Arévalo, puedan permanecer en el país centroamericano con contrato y cobrando directamente su salario. El programa, según dijo este domingo a Martí Noticias Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad sin Fronteras, se llama Equipos Verdes, ya funciona en Honduras y recientemente fue aprobado en Guinea Ecuatorial.

El médico dio a conocer que ambas organizaciones sostuvieron ya una reunión en Washington con representantes de la embajada guatemalteca para presentar formalmente la iniciativa.

El objetivo de Equipos Verdes es cubrir el hueco que deja la salida de los sanitarios cubanos en las comunidades más vulnerables en ese país. En Guatemala había 412 colaboradores cubanos, incluidos 333 médicos. De ellos, 224 atendían en el primer nivel, 62 en hospitales, 49 en especialidades clínicas y quirúrgicas estratégicas, y 20 en centros de atención integral materno infantil.

En un artículo publicado el mes pasado en el medio local Plaza Pública, el médico guatemalteco Víctor Hugo Hernández señalaba los retos de la transición en el sistema de salud local ante la salida de la brigada de la Isla, explicando que 45% de los galenos cubanos se concentraba en las zonas menos desarrolladas del país. “No hace falta dramatizar para entender lo obvio: el impacto será rural y concentrado”, alertaba Hernández.

“No hace falta dramatizar para entender lo obvio: el impacto será rural y concentrado”, alertaba Hernández

El Ministerio de Salud de Guatemala había anunciado que cubriría con estudiantes de medicina que realizan una residencia parte de los espacios que dejan los especialistas cubanos –por los que se desembolsó anualmente 4.513.872 dólares–. No obstante, de acuerdo con Prensa Libre, aún “no se define la cantidad de estudiantes que designarán para atender cada puesto que quedará vacante”. El Ministerio de Salud aseguró que se trabaja en la “reorganización del recurso humano actual para no desatender a la población”.

Por lo pronto, en marzo pasado, Guinea Ecuatorial fue el último país en aprobar este proyecto, que se desarrolla desde 2024 en naciones como El Salvador, Haití, Colombia y Honduras, a la par de los convenios que hubiera con la Isla, como una opción para los médicos cubanos residentes en EE UU que no han podido revalidar sus títulos.

“Esto no es solo un logro… es el comienzo de algo mucho más grande. Ahora nos corresponde construir el modelo operativo de este proyecto junto al gobierno, con la responsabilidad y el compromiso que nos define”, señaló la Cruz Verde Internacional en una publicación en redes sociales, en la que agregó que los cimientos del proyecto iniciaron en Guinea en enero de 2025.

En total, este mes se prevé que abandonen Guatemala al menos 93 médicos

Aún se desconoce cuántos de los especialistas en Guatemala podrían unirse al programa. Un primer grupo llegó a Cuba hace unos días. En total, este mes se prevé que abandonen Guatemala al menos 93 médicos, los cuales han salido del país gracias a un convenio que hizo la embajada de Cuba con empresarios guatemaltecos para comprar sus boletos de avión, pese a que el gobierno de Bernardo Arévalo se comprometió a cubrir los gastos del retorno, así como un estipendio mensual de 7.000 quetzales (unos 917,55 dólares).

Para agosto de este año se tiene programada la salida de otro grupo de cubanos, aunque no se ha especificado la cantidad.

El pasado febrero, Guatemala, primer país presidido por la izquierda que anula un contrato con Cuba, anunció que no prorrogaría los contratos de las brigadas médicas cubanas, presentes en ese país desde 1998, tras el impacto del huracán Mitch. La Administración de Arévalo seguía, así, los pasos de otros países de la región como Honduras, Jamaica o Bahamas, ante la presión del Gobierno de Donald Trump.

A finales de marzo, además, el Ministerio Público (MP) de Guatemala informó que investiga más de 60 denuncias contra médicos cubanos, relacionadas con usurpación de calidad profesional, incumplimiento de requisitos legales y seguridad ciudadana.