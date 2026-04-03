Llega a Cuba el primer grupo de los 412 sanitarios de la Isla devueltos por Guatemala

Madrid/Guatemala ya está enviando de regreso a los médicos cubanos que formaban parte del acuerdo bilateral al que puso fin hace dos meses. Este jueves, llegó a la Isla un primer grupo, luego de una ceremonia de despedida realizada en el país centroamericano, según informa la prensa oficial, que indica que el retorno de los “colaboradores de la salud”, luego del fin del convenio entre ambos Gobiernos, será “escalonado”.

Sin dar nombres ni cifras, Guerrillero recoge las palabras de la coordinadora del programa de colaboración de la Dirección de Redes Integradas del Ministerio de Salud y Asistencia Social guatemalteco, Sheila Pamela Leyla, quien afirmó que “los miembros de la brigada médica antillana hicieron de las montañas, las selvas y los barrios más humildes de esta tierra su propio hogar”.

La funcionaria agregó: “Ustedes llegaron, no con armas ni con condiciones, sino con estetoscopios y una voluntad de hierro. Desde entonces han sido el rostro de la esperanza para millones de guatemaltecos, que previo a ver a un médico cubano, jamás tuvieron acceso a una consulta digna”.

Por su parte, el embajador de Cuba en Guatemala, Nazario Fernández, elogió “los servicios prestados” y pidió “no hacer caso a las mentes perversas, a los corazones vacíos que tratan de denigrar esa labor, pues el humanismo demostrado cada día en casi 28 años está latente en el pueblo de esta hermana nación”.

Guatemala asegura que su Ministerio de Salud cubrirá las plazas dejadas por los 412 especialistas cubanos, por los que se desembolsó anualmente 4.513.872 dólares

El pasado febrero, el Gobierno de Guatemala, presidido por el izquierdista Bernardo Arévalo, anunció que no prorrogaría los contratos de las brigadas médicas cubanas, presentes en ese país desde 1998, tras el impacto del huracán Mitch. Seguía, así, los pasos de otros países de la región como Honduras, Jamaica o Bahamas, ante la presión del Gobierno de Donald Trump, que considera las misiones cubanas trabajo forzado y busca reducir la principal fuente de divisas del régimen cubano.

Las autoridades guatemaltecas aseguraron entonces que su Ministerio de Salud cubriría las plazas dejadas por los 412 especialistas cubanos –por los que se desembolsó anualmente 4.513.872 dólares– con estudiantes de medicina que realizan una residencia. Además, dijeron que trabajaban en medidas para la “reorganización del recurso humano actual para no desatender a la población”, entre ellas, de “incentivos para quienes ocupen plazas de difícil acceso”.

Según el ministro de Salud de Guatemala, Joaquín Barnoya, el 80% de los brigadistas de la Isla se encontraban en comunidades de ocho departamentos: Petén, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz, Quiché, Izabal, Zacapa y San Marcos, mientras que otros 40 galenos se encontraban en la capital.

La investigación realizada por la fiscalía pone bajo análisis la proporción de especialistas sanitarios enviados por el Gobierno cubano e indica que sólo tres de cada diez cubanos enviados eran médicos

La semana pasada, el Ministerio Público (MP) de Guatemala anunció que investiga más de 60 denuncias contra médicos cubanos, relacionadas con usurpación de calidad profesional, incumplimiento de requisitos legales y seguridad ciudadana. “Hay denuncias presentadas en contra de médicos cubanos en Guatemala, de diversas circunstancias, de delitos cometidos por ellos en lo particular, hasta circunstancias relacionadas con el desarrollo de sus funciones en Guatemala”, afirmó el secretario general del MP, Ángel Arnoldo Pineda.

Según Pineda, la investigación realizada por la fiscalía pone bajo análisis la proporción de especialistas sanitarios enviados por el Gobierno cubano e indica que sólo tres de cada diez cubanos enviados eran médicos. “Si hace numéricamente un análisis del 100% de personas designadas por el régimen cubano a dar ese apoyo de medicina en los distintos países, se menciona que únicamente el 20% o el 30% de las personas que vienen son médicos realmente y los demás usurpan la calidad de médicos y ejercen otras funciones”, señaló el secretario.

En 2019, relatoras especiales de la ONU ya enviaron una carta urgente al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, denunciando abusos como contratos opacos, retención salarial de hasta el 75% y represalias contra quienes se negaban a participar. La Habana nunca respondió.