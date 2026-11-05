Denuncian en Europa por deforestación a JBS, el gigante cárnico brasileño que exporta a Cuba

“La deforestación ilegal del Amazonas es un delito, no un modelo de negocio", declaró la coordinadora de la Coalición Jurídica Internacional, Bláithín Quigley,

La multinacional se enfrenta a 14 acciones legales por presunto blanqueo de capitales, mientras la producción de carne en la Isla sigue desplomándose

Madrid/El gigante cárnico brasileño JBS, cuyos productos se comercializan en Cuba en medio de una creciente dependencia de la carne importada, afronta una ofensiva judicial en Europa. Según informó EFE este jueves, la Coalición Jurídica Transnacional ha iniciado acciones legales contra la empresa y doce de sus entidades colaboradoras por presunto blanqueo de capitales vinculado a la deforestación ilegal de la Amazonía.

JBS es propietaria de Seara, una marca de productos cárnicos que se ofrece en la Isla a través de plataformas de venta por internet que permiten pagar alimentos desde el extranjero para entregarlos a familiares, como DimeCuba, Nercado, La Cubana Compra y Cubakilos.

JBS es propietaria de Seara, una marca de productos cárnicos que se ofrece en la Isla a través de plataformas de venta por internet

La ofensiva europea comprende catorce acciones legales por presuntos delitos relacionados con el blanqueo de capitales contra JBS y sus principales entidades financiadoras, titulares de activos, abogados y auditores, de acuerdo con el comunicado difundido por la Coalición.

Según ha informado la agencia EFE, los denunciantes han interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía de los Países Bajos contra la empresa matriz, JBS N.V., por presunto blanqueo de capitales relacionado con la deforestación ilegal generalizada en sus cadenas de suministro de carne de vacuno en la Amazonía brasileña, incluidos territorios indígenas.

La presencia de las marcas de JBS en Cuba tiene antecedentes documentados. En marzo de 2017, 14ymedio comprobó que productos de Frangosul, marca entonces vinculada a la multinacional, continuaban vendiéndose en los mercados de La Habana, pese al escándalo por adulteración de productos cárnicos que sacudía a Brasil. Tres años antes, representantes del Ministerio de Agricultura cubano habían visitado una planta de JBS en Mato Grosso do Sul para inspeccionar sus instalaciones con vistas a importar carne vacuna y productos lácteos.

Las plataformas que actualmente ofrecen productos de Seara operan con distintos sistemas de suministro y distribución, algunos vinculados a importadores privados y otros a mercancías ya disponibles en Cuba. Su oferta no permite determinar cuánto exporta directamente JBS al país. La presencia comercial de la marca también se refleja en un anuncio publicado en la plataforma Revolico el pasado 10 de septiembre, que propone la venta de productos cárnicos de origen brasileño destinados a compradores en La Habana y con condiciones de entrega en el puerto de Mariel.

En Europa, la filial JBS Global (UK) Limited ha sido denunciada ante la Agencia Nacional contra el Crimen y el organismo regulador financiero del Reino Unido. También se han presentado otras doce denuncias ante los organismos reguladores financieros responsables de supervisar el cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales en el Reino Unido, Irlanda, Alemania y los Países Bajos.

En Europa, la filial JBS Global (UK) Limited ha sido denunciada ante la Agencia Nacional contra el Crimen y el organismo regulador financiero del Reino Unido

Las denuncias se dirigen contra las principales entidades bancarias de JBS: Barclays, Standard Chartered, Bank of Montreal (sucursal de Londres), Banco do Brasil (sucursal de Londres), Rabobank e ING Bank (Países Bajos); la gestora de inversiones BlackRock Asset Management (Irlanda y Alemania); y los abogados, asesores contables y auditores de JBS en los Países Bajos: Loyens & Loeff, EY y KPMG.

“La deforestación ilegal del Amazonas es un delito, no un modelo de negocio. Las comunidades indígenas y diversos grupos de la sociedad civil llevan décadas luchando contra el enriquecimiento empresarial a costa de esta destrucción”, declaró la coordinadora de la Coalición, Bláithín Quigley, según recoge EFE. La activista anunció nuevas acciones legales contra la deforestación en la cadena de suministro de JBS.

Para explicar las bases legales de las denuncias, la organización sostiene que la ganadería es el principal motor de la deforestación en la Amazonía brasileña y existe un amplio conjunto de pruebas que vinculan a JBS con décadas de destrucción forestal. Un estudio encargado a AidEnvironment relaciona a proveedores directos e indirectos de la compañía con más de 6,5 millones de hectáreas deforestadas entre 1988 y julio de 2025.

La deforestación asociada a la cría de ganado también tiene consecuencias humanas, según la coalición, que ha explicado que en este caso afecta al territorio de los pueblos indígenas parakanã, del estado de Pará, denominado Apyterewa y que ha sufrido la mayor deforestación registrada en un territorio indígena de Brasil desde 2008.

La dependencia cubana de la carne importada da otra dimensión a la presencia comercial de JBS en la Isla. En 2025, Cuba compró a Brasil carne y despojos comestibles por 80,67 millones de dólares, un 36% más que los 59,18 millones de 2024, según los datos de comercio internacional recogidos por Naciones Unidas y el Banco Mundial.

Brasil, sin embargo, está lejos de ser el principal proveedor de carne de la Isla. Estados Unidos exportó a Cuba 339,88 millones de dólares en carne y despojos comestibles durante 2025, más de cuatro veces el valor de las compras cubanas a Brasil. La dependencia cubana de los alimentos estadounidenses se mantiene pese al deterioro de la producción nacional.

El contraste con la producción nacional es marcado. Según las últimas cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), la industria cubana produjo apenas 5.200 toneladas de carne de cerdo en bandas en 2025, frente a las 41.400 de 2021, una caída del 87%. En 2024 se habían producido 7.200 toneladas. Se trata de una categoría de producción manufacturera, no de toda la carne obtenida por la ganadería nacional.

Los registros más recientes del sistema oficial brasileño Comex Stat, recopilados por el portal especializado Cidades.io, indican que entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 Brasil exportó a Cuba carne de cerdo por 20,7 millones de dólares y embutidos por otros 21,6 millones.

Las acusaciones europeas se refieren a presuntas actividades ilegales en las cadenas de suministro de carne vacuna de JBS. No existe constancia de que los productos de Seara ofrecidos en Cuba procedan de las explotaciones investigadas ni de que la Isla esté implicada en las operaciones denunciadas.