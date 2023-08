El estado mexicano de Coahuila destruirá 70.000 vacunas cubanas Abdala caducadas

Un total de 70.000 dosis de la vacuna cubana Abdala contra el covid-19 que caducaron este mes serán destruidas en el estado mexicano de Coahuila. De acuerdo con el encargado de salud local, Roberto Bernal Gómez, las personas "desconfían" de este inmunológico por no contar con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, para el presidente Andrés Manuel López Obrador son "insinuaciones del conservadurismo" refiriéndose a sus detractores, de los que se burló este miércoles (o martes) en su conferencia de prensa matutina, diciendo que con Abdala "les van a poner el comunismo".

Bernal Gómez informó a medios locales que en enero el Gobierno federal les envió 99.200 dosis, que quedaron bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, la población desdeñó esta opción. "Estamos en el momento del refuerzo y el booster aceptado por las instancias mundiales es la bivalente", como la de Pfizer y Moderna, que incluye un componente de la cepa del virus original y uno de la variante ómicron.

El funcionario recordó que el estado trató de regresar las dosis antes de que caducaran, pero no las aceptó la Secretaría de Salud federal. El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, los instó a seguir con la campaña. De acuerdo con el protocolo, debía reunirse a 10 personas para abrir un frasco, pero ante el desinterés, la dependencia sugirió destapar las ampolletas aunque sólo hubiera un interesado y el resto se desechara.

Bernal Gómez informó a medios locales que en enero el Gobierno federal les envió 99.200 dosis, que quedaron bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional

Sólo queda definir si es el Ejército el que se encarga de la destrucción de estas vacunas o corresponderá a la secretaría de Salud de Coahuila. Fuentes gubernamentales dijeron a este diario que había alrededor de 227.449 dosis de Abdala distribuidas en los estados de Chihuahua, Jalisco y Puebla que caducaron entre julio y agosto de este año.

Escudado en que es un asunto de seguridad nacional, el Gobierno de México resguarda los datos sobre el número de vacunas cubanas aplicadas, así como el costo de las 9.000.000 que compró a la Isla. Ante las críticas sobre la efectividad de este inmunológico, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que será la opción "certificada" que tendrán los mexicanos.

"¿Para qué se va a poner otra vacuna si tiene el mismo efecto?", dijo este martes. Ofreció contar con "todas las vacunas" , incluida la de factura mexicana, Patria, "que es la nuestra". Además, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios avaló esta semana el uso de Soberana, como opción para niños.

La información surge este martes cuando la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) recomendó el uso del cubrebocas en sus instalaciobnes ante el incremento de contagios por el virus del covid-19.

Moreno Sánchez subrayó que la OMS sugiere: "Una es que si tienes la posibilidad de tener la vacuna bivalente es mejor que te la apliques, y la segunda, es que se aplique una vacuna que esté aprobada por OMS"

La vacuna Patria, desarrollada por un grupo de científicos en la escuela de medicina ICAHN de Monte Sinaí (EE UU), cuya patente fue negociada por el laboratorio mexicano Avimex, se encuentra en la revisión y aprobación de la última fase de ensayos clínicos. María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aseguró en mayo pasado que de septiembre a diciembre se tendría la capacidad en el país para producir hasta cuatro millones de vacunas.

El especialista en infectología del Centro Médico, Francisco Moreno Sánchez, recordó que en este momento no existen vacunas actualizadas en México y que no se tiene previsto el uso de la bivalente contra el coronavirus. "Las dosis que están circulando, hasta la Abdala, que no tiene la aprobación, se hizo con base a la variante original, que fue la variante que sufrió en el 2019 en China", señaló a MVS Noticias.

Moreno Sánchez subrayó que la OMS sugiere: "Una es que si tienes la posibilidad de tener la vacuna bivalente es mejor que te la apliques, y la segunda, es que se aplique una vacuna que esté aprobada por OMS".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.