Irán advierte a Estados Unidos: "Que quede claro: si golpeas, te devolverán el golpe"

Irán muestra los ataques con misiles lanzados en "respuesta" a Estados Unidos.

El Centcom atacó 90 objetivos que dejaron 14 muertos, según Teherán, que ha respondido con misiles contra las bases de Kuwait, Baréin y Catar

Teherán/ Washington/El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este jueves a Estados Unidos que le devolverá cada golpe que reciba y aseguró que el tránsito por el estrecho de Ormuz depende de un acuerdo con Teherán.

"Estados Unidos aún tiene que aprender que la intimidación y la mala fe ya no quedan impunes. Que quede claro: si golpeas, te devolverán el golpe", dijo en X el político tras nuevos ataques estadounidenses contra territorio iraní.

"No te revuelvas, solo te hundirás más: el estrecho de Ormuz solo se abrirá mediante ‘acuerdos iraníes’, no con amenazas estadounidenses", añadió el ex guardia revolucionario.

Los ataques de los dos últimos días han dejado al menos 14 muertos en Irán y 78 personas han resultado heridas, informaron este jueves las autoridades sanitarias iraníes.

Los ataques de los dos últimos días han dejado al menos 14 muertos en Irán y 78 personas han resultado heridas, informaron este jueves las autoridades sanitarias iraníes

"Mientras el alto el fuego estaba en vigor, Estados Unidos lanzó ataques contra cinco provincias de Irán los días 8 y 9 de julio de 2026; ataques que, hasta la fecha, han causado 14 muertos y 78 heridos", señaló en X el portavoz Ministerio de Salud, Hosein Kermanpour.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó de que las fuerzas estadounidenses atacaron aproximadamente 90 objetivos militares iraníes en la madrugada, entre ellos sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera, depósitos de misiles y drones, capacidades navales e infraestructura logística militar a lo largo del litoral iraní.

El mando militar estadounidense aseguró que esas operaciones buscaban imponer "costos significativos" a Irán por, según Washington, violar el alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Por su parte, Irán respondió con ataques contra objetivos en las bases estadounidenses de Arifjan y Ali Al Salem en Kuwait y las bases de Juffair and at Sheikh Isa en Baréin, según anunció la Guardia Revolucionaria iraní.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que había atacado "importantes infraestructuras e instalaciones de las bases estadounidenses en Kuwait y Baréin", tras el "incumplimiento de las promesas y las recientes agresiones" de Washington, según un comunicado difundido por la emisora estatal IRIB, en el que no se menciona a Catar.

El cuerpo castrense afirmó que los ataques alcanzaron las bases de Arifjan y Ali al-Salem, en Kuwait, y las de Juffair y Sheikh Isa, en Baréin.

Por su parte, el Ejército de Kuwait informó a través de X de la intercepción de misiles en su espacio aéreo y notificó varias explosiones, sin detallar su ubicación.

Irán prohibió a los ciudadanos "acercarse a las zonas afectadas por la caída de metralla", así como "fotografiar, publicar o difundir imágenes o vídeos"

También prohibió a los ciudadanos "acercarse a las zonas afectadas por la caída de metralla", así como "fotografiar, publicar o difundir imágenes o vídeos" de esos lugares en redes sociales, "con el fin de preservar la seguridad pública".

Las sirenas antiaéreas sonaron en diferentes puntos de Baréin durante la madrugada, informó en X el Ministerio del Interior, que instó en repetidas ocasiones a los ciudadanos y residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano.

En Catar, la cartera de Interior emitió una alerta por un "nivel alto de amenaza a la seguridad", según indicó la agencia estatal QNA, que poco después comunicó que el peligro había pasado y que la población podía retomar la normalidad.

En este contexto, la Guardia Revolucionaria advirtió a Washington que, "si se repite la agresión", se extenderán "contundentes respuestas» a otras bases estadounidenses en el Golfo Pérsico.

La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones norteamericanas han sido objetivo de ataques iraníes desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica.

Trump afirmó este miércoles que Irán se comunicó recientemente con su Gobierno para buscar un acuerdo, luego de que él declarara terminada la tregua entre ambas partes, aunque expresó dudas sobre la posibilidad de que Teherán respete cualquier compromiso alcanzado.

Trump afirmó este miércoles que Irán se comunicó recientemente con su Gobierno para buscar un acuerdo, luego de que él declarara terminada la tregua entre ambas partes, aunque expresó dudas

"Me llamaron hace un rato", dijo Trump durante una conversación informal mientras mostraba el nuevo avión presidencial Air Force One, en su regreso de la cumbre de Otan hacia Washington.

La comunicación entre Trump e Irán se habría dado horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) lanzara los nuevos ataques contra Irán.

Durante su estadía en Ankara por la cumbre de la Otan, Trump dio por terminada la tregua entre ambos países y su Administración justificó los nuevos ataques con el objetivo de degradar la capacidad de Teherán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Irán denunció que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.