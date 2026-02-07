En lugar de "mandar limosnas" a La Habana, México debería tener un "papel activo en la crisis cubana"

Sobre el envío de petróleo a Cuba por parte de México, Lajous reconoció que actualmente sería “suicida”.

Roberta Lajous, ex embajadora mexicana en la Isla, apela a la "gran tradición diplomática" de su país para facilitar el diálogo con EE UU

Madrid/“No es posible seguir defendiendo un sistema económico que ha fracasado y que tiene a la gente teniendo hambre”, expresa en entrevista a EFE, Roberta Lajous, embajadora de México en La Habana entre 2002 y 2005, refiriéndose al Gobierno de Cuba. “Y por otro lado, por parte de los Estados Unidos, pues es absurdo seguir insistiendo en un embargo económico que no ha dado resultados durante 60 años”.

Si se quiere evitar una escalada del conflicto y avanzar hacia una distensión, Lajous considera que La Habana y Washington deben realizar gestos políticos que les permitan “sentarse a la mesa”. Para esto, México tendría que asumir un papel activo e impulsar una iniciativa diplomática de mediación entre ambas partes.

En este sentido, criticó el envío de ayuda humanitaria como única respuesta a la crisis. “México debe tener un papel activo en la crisis cubana, no estar mandando limosnas”, afirmó la ex embajadora, en alusión a la asistencia anunciada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, una promesa que no parece significativa ante la ascendente asfixia que sufren los cubanos.

“México no se puede quedar cruzado de brazos –sostuvo Lajous– México tiene una gran tradición diplomática y debe echar mano de su historia y de sus recursos humanos”.

Describió la situación cubana como una “tragedia” para la población de la Isla: “No tienen electricidad, no tienen qué comer y no hay transporte para llevar los alimentos de los productores a los consumidores”.

Sobre el envío de petróleo a Cuba por parte de México, Lajous reconoció que actualmente sería “suicida” ante las medidas coercitivas impuestas por la Casa Blanca. “Estados Unidos está mandando ayuda humanitaria a Cuba y México no tiene por qué no mandarla. El petróleo ya es otra cosa (…) México no lo ha dicho claro, pero parece que se han frenado esas exportaciones a causa de esta medida impositiva del Gobierno de Trump”, apuntó.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que su Gobierno ha “puesto la mesa” para facilitar una mediación y ha ofrecido al país como sede de eventuales negociaciones, aunque ha aclarado que cualquier diálogo dependería exclusivamente de la voluntad de Washington y La Habana.

Mientras tanto, el Gobierno cubano persiste en su postura de un diálogo únicamente “sin injerencias”,mientras circulan rumores insistentes sobre encuentros entre representantes de La Habana y de la Casa Blanca en Ciudad de México, además de las múltiples declaraciones de Trump sobre la existencia de negociaciones con Cuba.