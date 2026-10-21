Musk ordenó limitar el servicio de Starlink en Ucrania, según el WSJ

Trump negó el pasado viernes que él o Musk restringieran el servicio de Starlink.

Una de las fuentes sostuvo que el empresario habló también con Trump antes de imponer su criterio

Washington/El magnate Elon Musk ordenó limitar la velocidad de conexión de los satélites Starlink utilizados por Ucrania para su defensa, restricción que denunció la semana pasada el presidente de ese país, Volodímir Zelenski, según informó este martes The Wall Street Journal.

El diario, que cita fuentes del Gobierno de EE UU y fuentes conocedoras de la situación, indica que Musk, el fundador y director ejecutivo de SpaceX, "impuso un límite a las velocidades a las que el hardware ucraniano podía mantenerse conectado a la red satelital" de Starlink.

Esa decisión, añade, dejó "prácticamente inutilizados" a algunos drones ofensivos e interceptores ucranianos.

Musk y el presidente de EE UU, Donald Trump, hablaron sobre la decisión relativa a Starlink "en una llamada poco después de que la limitación se hiciera pública", pero ya habían tratado el asunto previamente, aseguraron las fuentes al WSJ.

Además, representantes de SpaceX llamaron a la Casa Blanca para intentar acordar una versión común y un mensaje posterior según el cual la empresa y el Gobierno de Trump "se habían coordinado antes de la orden de Musk", dijeron las fuentes.

Zelenski aseguró que Ucrania no usa el servicio para atacar ni responder a objetivos rusos en el territorio de Rusia, sino para "interceptar aviones a reacción que atacan a nuestra población civil y nuestras infraestructuras, y que están matando a nuestras familias"

Algunos funcionarios gubernamentales dijeron al diario que Musk actuó unilateralmente, pero una de las fuentes sostuvo que Musk habló con "varios altos funcionarios, incluyendo a Trump, antes de imponer el nuevo límite de velocidad".

El WSJ se hizo eco de las denuncias de Zelenski de que la restricción debilita la defensa de Ucrania frente a los ataques de Rusia, y también divulgó que la Casa Blanca hizo una "investigación interna" sobre el asunto.

La información del WSJ se publicó en la web del diario esta tarde, coincidiendo con la publicación de los resultados trimestrales de SpaceX y una conferencia con analistas en la que participó Musk, y en la que no se mencionaron las alegaciones.

Zelenski aseguró que Ucrania no usa el servicio para atacar ni responder a objetivos rusos en el territorio de Rusia, sino para "interceptar aviones a reacción que atacan a nuestra población civil y nuestras infraestructuras, y que están matando a nuestras familias".

Trump negó el pasado viernes que él o Musk restringieran el servicio de Starlink que utiliza Ucrania para su defensa, y este lunes instó a Zelenski a que llegue a un acuerdo de paz con el mandatario ruso, Vladímir Putin.