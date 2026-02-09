Premio Oswaldo Payá para la cubana Sayli Navarro y los venezolanos María Oropeza y Jesús Armas

La Habana/La cubana Sayli Navarro y los venezolanos María Oropeza y Jesús Armas, todos ellos presos políticos, han sido galardonados con el Premio Oswaldo Payá, que reconoce cada año a activistas que hayan hecho contribuciones a la democracia y los derechos humanos en Latinoamérica.

Concedido por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC), la Fundación para la Democracia Panamericana y la viuda de Oswaldo Payá, Ofelia Acevedo, los organizadores argumentan en su comunicado de prensa que los tres jóvenes "representan a una generación criminalizada y perseguida por enfrentarse al autoritarismo en sus países”.

Sayli Navarro, hija del veterano disidente de la Primavera Negra Félix Navarro –también encarcelado actualmente–, se encuentra recluida en la prisión La Bellotex ubicada en la provincia de Matanzas, donde también cumple pena Sissi Abascal. A ambas, tal y como ha denunciado en numerosas ocasiones la madre de Abascal, Annia Zamora, las autoridades les han negado reiteradamente los beneficios penitenciarios que les corresponden, y las mantienen en malas condiciones alimentarias.

En marzo de 2025 le fue denegada una solicitud de pasar a un régimen de encarcelación menos estricto. “En cubículo cerrado, tras las rejas, con uniforme todo el tiempo”, obligadas a ducharse con agua helada y solo en las noches, describió Annia Zamora el “régimen severo” al que tienen sometidas a las activistas en La Bellotex.

Un día después de las protestas multitudinarias del 11 de julio de 2021, Sayli Navarro y su padre se presentaron en la estación de Policía de Perico, en Matanza, para pedir información sobre los manifestantes apresados. Ese mismo día fue encarcelada y luego puesta en libertad. El 12 de abril de 2022, la esposaron de manos y pies para conducirla a la cárcel, tras perder junto a su padre el juicio de apelación contra la condena de 8 años por desacato y atentado, que cumple actualmente.

La venezolana María Oropeza, de 31 años, es abogada y jefa del Comando ConVenezuela. Documentó y denunció violaciones de derechos humanos en su país durante el Gobierno de Nicolás Maduro, y el momento de su detención 6 de agosto de 2024 fue grabado y colgado en Youtube. Unos sujetos rompieron la reja de la casa en donde vivía con una pata de cabra y la secuestraron. Estuvo 18 meses presa, hasta ser liberada en una de las excarcelaciones después de la captura de Nicolás Maduro, el pasado 8 de febrero de 2026.

Ese mismo día fue liberado Jesús de Armas, ingeniero industrial, concejal de Caracas entre 2013 y 2018, y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Había sido detenido en la capital venezolana el 10 diciembre de 2024 por encapuchados y sometido a torturas en El Helicoide, el centro de operaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)