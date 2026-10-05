La presidenta de México no reporta en su segundo informe el tema de médicos cubanos ni Sembrando Vida

La presidenta de México Claudia Sheinbaum omitió en su segundo informe hablar de los acuerdos con Cuba.

Ciudad de México/La presidenta de México Claudia Sheinbaum ha dejado fuera de su Segundo Informe de Gobierno los acuerdos con Cuba. En las 1.342 páginas del documento no hay datos sobre los 3.650 especialistas de la Isla contratados, su ubicación actual ni el dinero que desembolsa al régimen por sus servicios. Tampoco se habla del programa Sembrando Vida, pese a que en abril pasado se registró un donativo de más de 30 millones de dólares.

Sheinbaum se ha limitado a señalar en la glosa del informe la colaboración de México en “el transporte de donaciones a Cuba provenientes de Belice, Guyana, Uruguay y la Comunidad del Caribe”. Además del “traslado, entre 15 de febrero al 13 de marzo pasados, de 3.125 toneladas de ayuda humanitaria” en tres buques que llevaron leche en polvo, frijol, material eléctrico, equipo médico, fármacos e insumos de despensa.

En abril pasado, la segunda jefa de misión de la embajada de Cuba en México, Johana Tablada, reconoció la presión de EE UU sobre la contratación de especialistas. Sin embargo, aseguró que la Administración de Sheinbaum “ha actuado con apego a su interés nacional, a su soberanía, a su autonomía”.

Tablada afirmó “no tener comunicación con el Gobierno de México pidiendo reconsiderar la presencia de los médicos”

La presión ejercida por Washington a Honduras, Guatemala y Antigua y Barbuda, además de Guyana, San Vicente y las Granadinas llevó a estos países a terminar con la contratación de médicos cubanos, un programa que ha sido señalado por promover la mano de obra esclava

Pese a ello, Sheinbaum ha insistido en que el acuerdo es “legal” y defendió la presencia de los especialistas al asegurar que “no hay trabajo forzado” porque existe un contrato con Cuba.

Una fuente del sector Salud, que pidió el anonimato, contó a 14ymedio que debido al modelo bajo el que operan los sanitarios cubanos, donde el régimen se queda con el 75% de su salario, México contraviene las disposiciones del T-MEC, el tratado comercial que tiene con EE UU y Canadá.

“El T-MEC compromete a los tres países, México, Canadá y EE UU, a garantizar salarios justos, libertad de asociación y condiciones de trabajo dignas acordes con los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Aunque, aclaró, la controversia existe si EE UU o Canadá lo exponen como “explotación laboral”, entonces “se activan los paneles de arbitraje” para la revisión y “si es el caso, determinar las acciones a seguir, que pueden ir de los bloqueos hasta los aranceles”.

La presidenta también omitió el programa Sembrando Vida, que inició en 2022 en la Isla y del que asegura que benefició a 5.000 campesinos con la entrega de semillas y equipos para el campo, además de apoyo técnico.

De proyecto fomentado por Andrés López Obrador como un mecanismo para frenar la migración, se informó de la implementación de la segunda fase del programa en Guatemala, Belice y El Salvador.

Tampoco se abordó el envío de petróleo a Cuba, siendo que Pemex informó que en 2025, a través de su filial Gasolinas Bienestar, exportó a Cuba 15.000 barriles diarios de crudo y 2.200 barriles de derivados petroleros por un valor total de 500 millones de dólares. Según la empresa, representaron el 3,1% de las exportaciones totales y el 1,8% de derivados.