Más al sur, Uruguay es otro punto de atracción para los connacionales, con unas 22.000 entradas registradas en 2025

La Habana/Septiembre se convirtió en el mes con más solicitudes de asilo de ciudadanos cubanos en Brasil. De acuerdo con datos del Observatorio de Migraciones Internacionales (OBMigra), se contabilizaron 4.885 trámites ese mes en el país sudamericano, que se ha convertido en un punto de desembarco importante de miles de cubanos desde 2025.

El mismo reporte del Observatorio indica que, entre enero y septiembre de este año, los cubanos presentaron 33.185 solicitudes de protección internacional, un promedio de 3.687 al mes, una cifra aún mayor de lo reportado la semana pasada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que informó que, en la primera mitad de este año, unos 3.000 cubanos ingresaron a Brasil cada mes.

El medio local Portal VV8, que consignó el reporte de OBMigra, señaló este martes que “la situación económica de Cuba es uno de los factores que influyen en el éxodo de sus ciudadanos, ya que el país enfrenta dificultades relacionadas con la inflación, la escasez de productos básicos, las limitaciones de suministro y la disminución del poder adquisitivo de la población”.

“Los frecuentes apagones y las dificultades en la generación y distribución de electricidad impactan las actividades económicas”

Asimismo, remarcó: “Los frecuentes apagones y las dificultades en la generación y distribución de electricidad impactan las actividades económicas, los servicios públicos, los hospitales y la vida cotidiana de las familias”.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, los cubanos han encontrado en el sur del continente un lugar para establecerse. Ya en 2025, el número de inmigrantes cubanos que solicitó refugio en Brasil superó por primera vez al de venezolanos, según el estudio Refugio en Números 2026, divulgado en junio pasado por el OBMigra.

De las 75.599 solicitudes de refugio recibidas por el Gobierno brasileño el año pasado, 41.919 fueron presentadas por cubanos, lo que representa el 55,4% del total. Las solicitudes aumentaron el 88,1% con respecto a 2024, impulsadas, según el estudio, por la crisis de desabastecimiento que se vive en la Isla y por el empobrecimiento de la población como consecuencia del colapso económico en Cuba.

Eso también se refleja en el número de las personas atendidas por el Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados en el puesto de triaje de Boa Vista, la capital estatal más cercana al paso fronterizo con Guyana. Tras casi una década marcada en la frontera amazónica por el éxodo venezolano, los cubanos rondan ahora el 85% de los casos.

Tras casi una década marcada en la frontera amazónica por el éxodo venezolano, los cubanos rondan ahora el 85% de los casos

“El aumento de solicitudes plantea desafíos para las agencias responsables de la política migratoria brasileña, que incluyen el análisis de documentos, el procesamiento de solicitudes, la integración social y el acceso a servicios esenciales como salud, educación y oportunidades laborales”, señala Portal VV8.

Otro país al sur del continente que se ha convertido en un destino para los cubanos es el vecino Uruguay. Entre enero y mayo, 5.946 solicitaron asilo (según la OIM), y hay 27.337 con petición de refugio pendiente que “ya residen, trabajan y aportan al desarrollo de este país”, de acuerdo con la diputada uruguaya Leydis Aguilera –nacida en Cuba–, a los cuales el país busca regularizar con un decreto de Residencia por Arraigo firmado por el presidente Yamandú Orsi.

En junio pasado se dio a conocer que un total de 11.000 cubanos entraron de enero a octubre de 2025 tan solo por un punto fronterizo entre Brasil y Uruguay, que separa la ciudad brasileña de Sant’Ana do Livramento y la uruguaya de Rivera.

En tanto, a nivel nacional, de acuerdo con cifras del diario uruguayo El País, el año pasado ingresaron más de 22.000 cubanos, de los que se quedaron 14.900. Entre ellos, “familias enteras, abuelos y niños con desnutrición”.