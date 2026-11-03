La familia de un cubano asesinado en Cancún busca repatriar su cadáver a la Isla

Según una persona cercana a Ángel Corona, una hermana del migrante fallecido y otro pariente se encuentran en Cancún.

Ángel Corona, deportado por EE UU a México, permanece en una morgue mientras sus allegados reúnen el dinero para trasladar sus restos

Ciudad de México/El cubano Ángel Corona, alias Bolito, fue asesinado a balazos en Cancún el pasado 30 de octubre. El hombre de 33 años era uno de los más de 6.000 deportados a México por la Administración de Donald Trump. Su cuerpo está conservado bajo refrigeraciónmientras la familia termina los trámites para retornar sus restos a la Isla, “cuesta muchísimo dinero”, confirma a 14ymedio una fuente que pide el anonimato.

Como parte del proceso, las autoridades les informaron a la familia que el cuerpo debía ser reclamado para evitar que fuera sepultado en una fosa común. “Se manejó la posibilidad de cremarlo y traer sus cenizas, pero, eso no se puede porque dicen en México que es un caso de asesinato”.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo no ha ofrecido detalles del caso ni si se abrió una investigación para dar con los criminales.

Según una persona cercana a Corona, una hermana del migrante fallecido y otro pariente se encuentran en Cancún para realizar los trámites, además de que hay apoyo por parte de otros familiares desde EE UU.

El santiaguero fue abandonado sin papeles ni dinero en México hace casi cinco meses. Se trasladó a Cancún buscando establecerse para después tratar de retornar a EE UU.

Estados Unidos no ha hecho público ningún acuerdo de deportación con México, ni los protocolos que siguieron, aunque ha concertado acuerdos de este tipo con más de 30 países. A su vez, el Gobierno mexicano ha negado reiteradamente haber firmado un acuerdo de deportación con Washington.

Hoy por hoy, no hay cifras oficiales del número de migrantes de la Isla que residen en la ciudad. Los registros actualizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son de 2020 con alrededor de 5.000 personas de la Isla. El agente dice: “La mayoría ingresó al país de manera irregular”.

En el texto, titulado La necesidad de una representación consular activa e imparcial, expresa la “profunda preocupación” de los residentes cubanos ante “la falta de un pronunciamiento oficial por parte de las instituciones”.

El caso de Ángel Corona se suma al de un cubano al que las autoridades identificaron como Juan “N”, que a inicios de octubre pasado fue asesinado. Dos personas en una motocicleta le dispararon y huyeron. No ha habido avances de los responsables.

En los últimos años, México ha sido una de las rutas principales para los cubanos que intentan llegar a Estados Unidos, pero también un punto de bloqueo para quienes no logran cruzar, son detenidos o terminan devueltos desde territorio estadounidense. A esa situación se suman quienes quedan varados en el sur mexicano, en las oficinas migratorias o en la frontera norte, sin documentos, sin empleo estable y sin una salida clara.