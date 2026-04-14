Piden a las autoridades que recojan a los deportados, entre ellos cubanos, que deambulan por Tapachula

Un abogado asegura a ‘14ymedio’ que los migrantes tienen miedo a ser expulsados y se esconden

Ciudad de México/Los comerciantes de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, están en pie de guerra contra un grupo de migrantes deportados de Estados Unidos, entre ellos cubanos, que, en un limbo migratorio y sin acceso a oportunidades laborales, sobreviven como pueden en las inmediaciones de la plaza Miguel Hidalgo. Concretamente, proponen acogerlos en las carpas situadas en el Estadio Olímpico que forman parte del programa México Te Abraza, creado originalmente el año pasado para mexicanos expulsados por el Gobierno de Donald Trump.

Los deportados, lamenta el presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), José Elmer Aquiahualt Herrera, en declaraciones al Diario del Sur, deambulan y hacen sus necesidades por doquier.

Además, denuncia, generan conflictos. Para el comerciante, las carpas del Estadio Olímpico son el lugar ideal para que estén los deportados. “El lugar está acondicionado para ello y así se evita tener a los migrantes en parques haciendo sus necesidades”, insistió.

A inicios de abril, el ayuntamiento de Tapachula denunció al cubano Eduardo Tosco por una presunta agresión a la trabajadora Teresa Estrada. Sin embargo, el hombre sigue en la plaza. “Las autoridades lo buscaron por unos días. Seguramente al verlo notaron que no iban a sacar nada con su arresto”, dice a 14ymedio el abogado Roger Ernesto Goitia.

El letrado opina que para que pudiera darse el traslado al Estadio “primero hay que convencer a los migrantes de que no serán detenidos y expulsados del país”. Goitia afirma que estas personas se comunican a través de mensajes de WhatsApp, y “cuando ven a trabajadores o camionetas de migración, se dispersan”.

El abogado precisa que el programa federal es para connacionales y está diseñado para brindar un apoyo mínimo

El abogado precisa también que el programa federal es para connacionales y está diseñado para “desde Tapachula brindar un apoyo mínimo para el retorno de los mexicanos a sus lugares de origen”. Lamentablemente, reconoció, no hay datos sobre los resultados en Tapachula. Además, en el lugar se ofrece atención tres veces por semana y es “un sitio de paso”.

El antecedente más cercano, es la atención ofrecida a 121 connacionales –91 hombres, 17 mujeres y 13 menores de edad–, que fueron retornados en enero pasado a la frontera sur. Según datos oficiales, entre enero de 2025 y 2026 se recibió en Tapachula a 11.089 mexicanos. El Instituto Nacional de Migración confirmó a este diario que en el país se tiene un registro de 142.706 beneficiados con el programa Repatriación Digna, que se activa tras llegar al país a través de “México te abraza”.

En marzo pasado, el juez de distrito en Boston, William Young, denunció un acuerdo “no escrito” con México a través del cual EE UU ha deportado a 6.000 cubanos. Según Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, al menos 500 personas de la Isla fueron expulsadas en marzo y abandonadas “sin papeles ni dinero” en el estado fronterizo con Guatemala.