La embarcación salió desde Bailén, en el municipio de Guane, en Pinar del Río.

El periodista cubano radicado en Miami Daniel Benítez cuenta que en el último contacto con familiares aseguraron que estaban a 50 millas de Cancún

Ciudad de México/Las Capitanías de Puerto en Quintana Roo confirmaron a 14ymedio que no existe ningún operativo de búsqueda sobre ninguna embarcación proveniente de Cuba. “No hay ningún reporte”, aseguró. Pero de acuerdo con el periodista cubano radicado en Miami Daniel Benítez, el viernes 13 de noviembre “un grupo de entre 13 y 17 personas abandonaron la Isla en una lancha con rumbo a Cancún”.

La embarcación salió desde Bailén, en el municipio de Guane, en Pinar del Río. Familiares de estos balseros contaron al canal digital Daniel Benítez News que a los pocos kilómetros de iniciada la travesía, “uno de los motores se averió”, pero decidieron continuar.

En el último contacto que tuvieron, uno de los tripulantes aseguró que estaban a 50 millas de Cancún y “no volvieron a tener noticias de sus ocupantes”. Benítez reconoce que los datos ofrecidos son escuetos para “poder establecer qué ocurrió con la embarcación y sus tripulantes”.

El pescador Javier Robles recuerda a este diario que el pasado 17 de noviembre “la Marina emitió avisos de precaución extrema y vigilancia por fuerte marejada, pero no hubo un cierre total de puertos”. El hombre, que renta un catamarán a turistas para practicar esnórquel, dice que “por el tipo de la lancha en que se trasladaban (los cubanos) es muy complicado un siniestro”.

Robles cuenta que el viento los pudo arrastrar mar adentro, pero por la zona del último contacto, “algún barco o pescadores ya la habrían localizado”. La otra posibilidad, “es que llegaran a una zona deshabitada o un área protegida como Isla Contoy”.

Robles cuenta que el viento los pudo arrastrar mar adentro, pero por la zona del último contacto, “algún barco o pescadores ya la habrían localizado”.

Dagoberto Canul, un ex policía municipal en Isla Mujeres, recuerda a 14ymedio que el Parque Nacional de Contoy es un referente del arribo de balseros. “Los marinos han encontrado ropa, motores, bolsas con comida, mochilas y a las orillas, balsas abandonadas elaboradas con madera y bidones con combustible, identificaciones. La región del encanto para los turistas también es un cementerio de objetos que dejan los cubanos”.

A Canul le llama la atención que este grupo usara una lancha. “Este tipo de embarcación es más propia de coyotes que llegan a los límites de la playa, desembarcan a la gente y se ocultan. La foto no permite ver ninguna matrícula, eso me deja dudas”.

En octubre pasado la Estación Naval de Búsqueda y Rescate de Yucalpetén confirmó a este diario el rescate del cubano Fermín Izquierdo. El hombre fue visto por un buque portacontenedores a 190 millas náuticas de la costa de Progreso, en Yucatán, México, y este solicitó apoyo para ponerlo a salvo.

Debido a las lesiones, Izquierdo fue trasladado al Hospital Naval de Yucalpetén, en Progreso, Yucatán, donde permaneció bajo observación hasta que se estabilizó y fue entregado al Instituto Nacional de Migración (INM).

Izquierdo confirmó que abandonó la Isla el 12 de octubre en compañía de Ernesto Reyes Laza, Amadilario Frías Denis, Alejandro Abreu, Roilan Montano Camejo, Yulien Espinoza Valle e Iván Montano Gómez, pero solo él fue rescatado, los demás están reportados como desaparecidos.