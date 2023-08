Retrato de cubano apolítico de visita en Miami

Yo no hago declaraciones

políticas. No es lo mío.

Pero en Mayami, el gentío

cubano y sus posiciones

radicales, sus canciones,

su Calle Ocho iluminada,

su mar, su arena mojada,

su jolgorio, su alegría,

sus fiestas, su algarabía,

no me gustan para nada.

Yo no quiero comentar

aquí cuestiones de peso.

( Vaya, mi pájaro preso,

¡cante su trino en el mar!).

Yo preferiría hablar

de música, de deporte...

Ya sé que es muy lindo el norte.

Lo sé, pero tengo miedo

de que venga Puesto-a-dedo

y me quite el pasaporte.

Ya decidí: quiero el pargo

con papas fritas y un flan.

Y, para hacer boca, un pan,

que hablaremos para largo.

Yo sí critico al Embargo

cuando vengo de visita.

(¡Qué rica esta papa frita!)

El Embargo es criminal.

¡Viva el Comité Central

del régimen sibarita!

Yo no me meto en asuntos

ni en cuestiones que no entiendo.

Ni me compran ni me vendo.

Quiero aclarar unos puntos:

yo toco en unos conjuntos

de música campesina

y con mi voz cantarina

te digo que el cubaneo

aquí en Mayami es muy feo

y la arena no es tan fina.

Intercambio cultural,

que vine a hablar de cultura

y no de "la dictadura,

el castrismo, el General,

el del cuerpo de tamal

o los derechos humanos".

Que Cuba es de los cubanos,

mas no los de la Florida.

Los que cantan " patria y vida",

¡esos son unos gusanos!

Hoy visito esta ciudad

y doy gracias al destino.

Me encanta Willy Chirino,

pero, a decir la verdad,

no tengo la libertad

para cantar sus canciones,

porque en Cuba los matones

de la junta militar

me han enseñado a callar

y esconder mis emociones.

Yo no me meto en política.

Yo vine a hablar de pintura.

( Cuba es una dictadura.

La nación está raquítica.

Ya alcanzó la masa crítica

el enojo popular

con la junta militar,

y ya se cansó la gente

de aplaudir al delincuente

que nos sepultó en el mar).

________________________

