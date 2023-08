Hasta tres generaciones

conviven en una casa.

Y ya sabes lo que pasa:

entre tantos apagones

y escasez, hay discusiones

y rencillas y jodienda...

Pero eso sí hay quien lo entienda,

que hay razón para el tormento

en un mismo apartamento,

porque en Cuba no hay vivienda.



Esa cara demacrada,

esa mente delirante,

esa penuria constante,

esa hambruna en la mirada,

esa sonrisa forzada,

esa infancia malnutrida,

esa tristeza sentida

—en los poros y en la piel—,

son por culpa de Fidel,

porque en Cuba no hay comida.

Ese sueldo que no llega

ya ni a la mitad del mes

no compra carne de res.

¿Cómo dicen que es gallega

la dinastía que pega

a Cuba el golpe severo?

La infamia es de enero a enero.

Y la estirpe es de Birán.

No puedes comprar ni pan,

porque en Cuba no hay dinero.



Esos muertos olvidados

en el mar de mis veranos

de la infancia, esos cubanos

—aquellos niños-soldados—

por el régimen lanzados

a Angola a buscar la gloria

no figuran en la historia

ni el mito de la nación.

Son el olvido en acción,

porque en Cuba no hay memoria.



Esa angustia compartida

—por el niño y la señora,

por la madre luchadora,

por la abuela arrepentida,

por la nación malquerida,

por el anciano indigente—,

es culpa del delincuente

que nos apagó la luz.

Es por Fidel Castro Ruz

por qué en Cuba no hay corriente.



Esa violencia machista,

esa misoginia errante,

ese rencor delirante,

esa homofobia racista,

esa rabia que se enquista

en la piel de un pueblo preso

y se nos cuela hasta el hueso

las debemos a Fidel,

que hizo de la isla un cuartel,

porque en Cuba no hay progreso.



Esa juventud que añora

una vida en libertad

me ha devuelto la ciudad

de mi infancia soñadora.

Y aquella madre que llora

—y ante la injusticia avanza—

es la punta de una lanza

amorosa y justiciera.

Mi sueño ya no es quimera,

porque en Cuba hay esperanza.

