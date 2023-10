Un hijo de Fidel Castro defiende en las redes sociales al régimen cubano con argumentos capitalistas

Hace poco más de un mes que Alexi Castro Soto del Valle, uno de los hijos que Fidel Castro tuvo con su última esposa, Dalia Soto del Valle, abrió una cuenta en la red social X, donde mantiene una notable actividad dedicada a la defensa activa de los principios de su padre. Según su propia descripción, es un "cubano patriota seguidor del ideario de los próceres fundadores Félix Varela y José Martí y del ideario 26 de julio del líder revolucionario Fidel Castro Ruz".

En su penúltima disputa, ha dejado clara, sin embargo, su crítica opinión con el Gobierno actual, al que pide que rinda cuentas a la Asamblea Nacional, "que es el poder soberano del pueblo representado a través de sus diputados", por el fracaso de la política del Ministerio de Agricultura

"Tampoco se comprende a cabalidad, en la agricultura, el rol de cada forma de propiedad y gestión, desde la estatal hasta el campesino privado, pasando por las diversas formas cooperativas, cada una tiene su lugar y función", diserta el hijo de Castro, que también atribuye a las empresas y guajiros la incompetencia que ha generado inseguridad alimentaria en la Isla.

Castro aprovecha sus post para ilustrar sobre economía. "No se comprenden conceptos como el sentido de propiedad, la necesaria autonomía para invertir, asociarse, producir y comercializar, la formación de precios, que no debe ser por mandato, sino responder a una ciencia econométrica, el papel del mercado...".

El arranque se produce a raíz de un comentario del periodista Magdiel Jorge Castro, molesto con el precio que han alcanzado los huevos, cuya escasez fue objeto de un reportaje incluso en Cubadebate este lunes. "Para que tengan una idea de la enorme crisis que se vive en Cuba: un cartón de huevos se vende hoy en 2.800 pesos, casi el doble de la pensión media y mucho más que el salario mínimo, fijado en 2.100 pesos. Un obrero cubano no puede comprar ni 30 huevos con un mes de trabajo", resalta el informador.

El hijo de Castro acude raudo a reprocharle que no utilice sus "talentos comunicacionales para liderar un movimiento de todos los cubanos allá contra el bloqueo como forma efectiva de favorecer los cambios que tanto desea". Además, considera que él, como muchos activistas, no mantiene una actitud constructiva para resolver los problemas de la Isla.

"Por supuesto que todos tenemos derecho a criticar o proponer sobre lo que queramos, lo que nadie tiene derecho moral es a: promover el bloqueo contra su patria, ofender o amenazar al que piensa distinto, llamar al irrespeto a las leyes y a la violencia", agrega.

Alexis Castro señala también que no es una "primicia informativa" hablar del alto precio de los huevos, ya que "quien primero la publicó fue Cubadebate". "Por si no lo sabías, Fidel nos enseñó que los más grandes críticos tenemos que ser los propios revolucionarios, así que no hay problema con eso", espeta, ignorando con o sin conocimiento que la prensa independiente lleva años denunciando la escalada del precio de este y otros productos. La más reciente nota sobre el tema en 14ymedio, sin ir más lejos, es del 2 de octubre –cuando el cartón de huevos se reportó a 3.000 pesos–, una semana antes que el artículo en el digital oficialista. Incluso se ocupó de la inflación del producto en 2020, cuando aún la Tarea Ordenamiento no había dado la puntilla a los desbocados precios que llegaron desde su aplicación.

Castro admite que las cosas no están bien en Cuba, pero cree que las soluciones solo están, como dijo su padre, dentro de la Revolución. "Sabemos que tenemos un montón de deficiencias y que hemos cometido otro montón de errores, pero hay una gran diferencia entre permanecer en la patria trabajando por sacarla adelante, y andar desde afuera criticando con rencor, sin aportar propuestas serias", remacha.

Pocas horas después, inició una nueva disputa, en este caso a partir de la cancelación de nuevos contratos para llevar médicos a Kenia. "Si yo fabrico un producto y tú inviertes en buscarme mercado y me lo comercializas, y por esa gestión te corresponde una parte de la utilidad y ambos ganamos, ¿eso acaso me convierte en esclavo tuyo?", responde cuando le sugieren que los galenos de la Isla trabajan como esclavos.

Entre las respuestas, una usuaria le recrimina que compare a las personas con la mercancía, pero él insiste en que "nada hay de esclavo en tener la oportunidad de prestar servicios de alto valor humano, adquirir experiencias, obtener ingresos y contribuir con una parte al país que te formó y te gestionó la oportunidad. Ganan los médicos y gana la patria".

