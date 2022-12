La Cancillería asegura que EE UU deportará a los cubanos que entren por México "próximamente"

La subdirectora general para EE UU del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Johana Tablada, confirmó este lunes que se reanudarán "muy próximamente" los vuelos de deportación de cubanos "inadmisibles" que entren por la frontera con México. Las autoridades cubanas esperan que la medida sirva como "un desestímulo a la emigración irregular", aseguró la funcionaria a OnCuba.

En una larga entrevista sobre las recientes negociaciones entre Cuba y EE UU, Tablada celebró la colaboración entre las Tropas Guardafronteras de la Isla y la Guardia Costera estadounidense, que han acelerado el ritmo de las devoluciones. Admitió, además, que la causa de este acercamiento es el "incremento del flujo migratorio" –más de 200.000 emigrantes en un año– que "daña el interés de Estados Unidos" y afecta al régimen de La Habana. "Si no, probablemente ni siquiera estaríamos conversando", reconoció.

Tablada expuso que es innegable el avance de los intercambios bilaterales con EE UU y culpó a la Administración de Joe Biden por una "parálisis" diplomática que La Habana no esperaba tras la salida de Trump. Sin embargo, insistió, la estampida de cubanos hacia el norte prácticamente obligó a ambas delegaciones a conversar por primera vez desde 2018.

La funcionaria hizo un recuento, en la misma línea de las recientes declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, sobre los pasos que han dado ambos Gobiernos en su más reciente acercamiento: la reapertura del consulado de La Habana, el otorgamiento de las 20.000 visas a cubanos, el cierre de las operaciones en Guyana y la comunicación entre los cuerpos guardafronteras de los dos países. Además, aseguró que habría "nuevas rondas" y espacios de conversación para resolver problemas comunes.

Entre las "cuestiones pendientes", señaló la diplomática, está la solicitud de restablecimiento de las visas de no inmigrantes. "Si una persona que tiene su vida en Cuba, que tiene un negocio, que tiene un empleo, quiere ir a Estados Unidos a visitar un familiar y regresar después a acá, no vemos por qué no puede hacerlo. Nos parece que otorgar esas visas también puede contribuir a desestimular la emigración ilegal", afirmó.

No obstante, asegura Tablada, La Habana está "insatisfecha" y atribuye a EE UU un "estado de negación" sobre el bloqueo, "punto neurálgico en las relaciones bilaterales" y que, en su opinión, es la causa "que ha disparado ese flujo migratorio".

Acusó a EE UU de que el embargo obliga a los cubanos a marcharse por la "presión económica" que experimentan en la Isla, y dijo que el Gobierno estadounidense ha llegado a afirmar que el flujo migratorio es un instrumento de La Habana para "cambiar la política de EE UU hacia Cuba".

"Esa acusación es un absurdo", lamentó Tablada, "porque estamos perdiendo capital humano, estamos perdiendo jóvenes, estamos perdiendo familiares, personas que podrían estar con nosotros, junto a nosotros, trabajando por el bienestar de sus familias y de su país".

El colmo, afirma la funcionaria, es que los cubanos que logran llegar disfrutan de "incentivos exclusivos" que EE UU "no tiene para otros países". Teniendo en cuenta estos beneficios, "no es extraño que muchos cubanos decidan emigrar, aunque sea ilegalmente".

En cuanto a la situación de los derechos humanos en la Isla –un tema, a su juicio, "muy manipulado por EE UU"– La Habana seguirá siendo intransigente. Tablada calificó a la oposición cubana como "dos o tres personas favoritas de Estados Unidos" que justifican su "política de máxima presión" con la "dictadura cubana".

Reconoció que el Gobierno impide la entrada de un número "ínfimo" de cubanos, que "no pueden entrar al país cuando quieren" por razones de "seguridad nacional", pero señaló que esta no es una "decisión inamovible".

"Le hemos dicho a Estados Unidos que, en condiciones de igualdad y respeto, y aun con nuestras diferencias de perspectivas, estaríamos dispuestos a sostener un diálogo honesto e incondicional sobre derechos humanos. De ese y de cualquier otro tema. Todos los temas están abiertos", señaló.

Para Taboada, mientras Biden no levante el bloqueo, Cuba mantendrá su "línea roja" con respecto al diálogo. "En la práctica –y esa es la sorpresa– no ha habido otro presidente de Estados Unidos que haya aplicado el bloqueo de una manera tan eficiente y agresiva como Biden", observa la diplomática, siguiendo la opinión ya expresada por el titular de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, que además atribuye al Partido Demócrata una "sobreestimación" de los electores cubanoamericanos en Florida.

Preguntada por la reciente inclusión de Cuba en la lista negra de EE UU de países que violan la libertad religiosa, la funcionaria lo considera como una "antesala" de nuevas medidas coercitivas que están por conocerse, como "restricciones a los intercambios religiosos que se han mantenido en todos estos años entre iglesias y organizaciones de los dos países".

