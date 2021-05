Detenida Carolina Barrero y acusada por "alteración del orden público"

La curadora de arte Carolina Barrero fue detenida en la madrugada de este miércoles por la policía y agentes de la Seguridad del Estado. La joven ha sido acusada por el delito de "alteración del orden público", según confirmó este miércoles a 14ymedio el ingeniero Alfredo Martínez, amigo de Barrero.

Fuentes oficiales le aseguraron a Martínez que la curadora se encuentra bajo arresto en la estación policial del municipio de San Miguel del Padrón donde fue registrada a las 10:28 am, según pudo confirmar este diario. Antes de su detención, Barrero había anunciado en Facebook que saldría a la calle, a pesar del cerco de vigilancia alrededor de su vivienda.

"A la medianoche salgo, que no me regresen hasta que no devuelvan a los manifestantes del 30 de abril, a los presos políticos", escribió la joven, quien minutos antes también había enviado por esa red social un mensaje de apoyo a los activistas y periodistas detenidos en la calle Obispo el pasado 30 de abril.

Los activistas fueron arrestados cuando pretendían llegar hasta la casa del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encontraba en ese momento en una huelga de hambre y sed. En esa misma jornada, Barrero también fue detenida cuando intentó unirse a los manifestantes y resultó liberada horas después.

De las trece personas que inicialmente fueron detenidas en Obispo, permanecen bajo arresto Mary Karla Ares Gónzález, Thais Mailén Franco Benítez, Esteban Rodríguez López, Félix Modesto Valdés, Inti Soto, Nancy Vera Henández, Yuisan Cancio Vera y Luis Ángel Cuba Alfonso. Los manifestantes han recibido amenazas de la policía política y son acusados también de "alteración del orden público".

La organización de apoyo jurídico, Cubalex, informó que aún no se sabe dónde permanecen detenidos Rodríguez López, Modesto Valdés y Cuba Alfonso, por lo que se les considera bajo "desaparición forzada". La entidad precisó que Franco Benítez y Ares González fueron trasladadas de la estación policial del municipio de Marianao a la unidad de 7ma y 62, en Playa.

"Ese cinismo de la SE [Seguridad del Estado] no me toca. Que me metan en un calabozo, en la misma prisión que a ustedes. Queremos lo mismo, una Cuba en donde se respete la dignidad plena del hombre", dejó escrito Barrero en sus redes antes de ser detenida este miércoles.

La activista llevaba más de un mes sitiada por la Seguridad del Estado y la policía para impedirle salir de su casa y además pasó varios días incomunicada porque Etecsa le cortó el servicio telefónico. En una reciente conversación con 14ymedio denunció que se le dificulta conseguir qué comer y hasta comprar agua.

La curadora de arte también fue detenida el pasado 4 febrero después de entregar en la Asamblea Nacional el recurso para pedir la revocación del ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Fue liberada ese mismo día luego de casi diez horas en la estación de policía de Infanta y Manglar donde fue interrogada dos veces y la policía política la instó a que abandonara el país. "La Seguridad del Estado persiste en ver vínculos con organizaciones, financiamiento y mala intención donde solo hay jóvenes empujando por construir un país mejor", denunció en ese momento.

La joven también formó parte de la veintena de artistas y periodistas que fueron detenidos el pasado 27 de enero frente al Ministerio de Cultura a donde habían llegado tras realizar un homenaje a José Martí.

No es la primera vez que la Seguridad del Estado intenta vincular a Barrero a un delito común. Con anterioridad fue abierta una causa en la que se le acusó de "clandestinidad de impresos", y que fue archivada poco después.

