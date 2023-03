La activista Yeilis Torres consigue el asilo en EE UU 11 meses después de salir de Cuba

La activista Yeilis Torres Cruz, que huyó en mayo de 2022 de Cuba y se encontraba presa en Estados Unidos, recibió este martes el asilo político. Lo confirmó a este diario su madre, Marisol Cruz Zaldívar, tras recibir la activista el veredicto en la última sesión de la corte que tenía que decidir su suerte.

"Estoy muy contenta y feliz, porque por fin va a terminar la odisea que ha vivido mi hija todos estos meses", declaró Cruz a 14ymedio vía telefónica, y recordó: "Ya el día 11 de abril se cumplían once meses exactamente de su salida de la casa. Siete meses en la base naval en Guantánamo y casi cuatro meses en la prisión esa".

Yeilis Torres fue internada en un centro de detención de migrantes del condado de Broward, en el sur de Florida, en diciembre pasado, tras ser trasladada desde la base naval estadounidense de Guantánamo. Allí recaló el mes de mayo anterior junto a otros 21 cubanos cuando la Guardia Costera interceptó la balsa en la que intentaron escapar de la Isla.

En noviembre, su esposo, Pavel Pérez, explicó a Radio y Televisión Martí que Torres se encontraba "en un limbo migratorio" y que en Guantánamo tenía un régimen disciplinario muy riguroso: "Tienen restricciones a la libre movilidad, carecen de acceso a internet y deben ir con escolta a la playa más cercana".

Ya en el centro de detención de Florida, la activista envió un mensaje a su marido en el que aseguraba que prefería morir antes que regresar a Cuba.

"Estoy muy contenta y feliz, porque por fin va a terminar la odisea que ha vivido mi hija todos estos meses"

Semanas antes de su salida de la Isla, Torres Cruz fue declarada en libertad sin cargos tras pasar casi un año bajo instrucción por el delito de atentado tras ser agredida por el locutor oficialista Humberto López.

Según un documento que la activista compartió en aquel momento en sus redes sociales, la Fiscalía Provincial de La Habana determinó que no era necesario someter su caso al Tribunal, aunque le fue impuesta una multa de 3.000 pesos.

"No estoy conforme con la multa que me pusieron", argumentó en una transmisión en directo la opositora, ex fiscal del Tribunal Supremo y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), porque abonarla implicaba reconocer "que cometí un delito, el cual yo no cometí, pero ya, es preferible estar libre que estar en prisión".

Torres Cruz pasó diez meses en la cárcel durante el proceso penal, luego de ser acusada de atentado en mayo de 2021 por la teniente coronel Kenia Morales, de la Seguridad del Estado, según contó ella misma a este diario.

Había increpado en la calle al presentador Humberto López, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, quien intentó quitarle agresivamente el teléfono con el que lo filmaba. La activista supo de la acusación cuando fue a la unidad de la Policía a denunciar a López por agresión.

En Cuba, Torres Cruz tiene dos hijos, una adolescente de 16 años y un niño de siete, a cargo de Marisol Cruz, quien desea que pronto pueda reunirse con ellos. "Yo soy su madre y soy la abuela de sus hijos y daría la vida por ellos, pero no estoy tan joven, y creo que no me queda tanto tiempo para poder aguantar esto, además del sufrimiento que he pasado en todo este tiempo", dijo a este diario. "Siempre le pido a Dios que me dé salud por lo menos hasta que pueda poner sus hijos en sus manos".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.