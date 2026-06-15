Abogados y opositores en EE UU trabajarán en un marco legal que ayude a una transición en Cuba

La Habana/La plataforma opositora Acuerdo de Liberación anunció este lunes una alianza con la Asociación de Abogados Cubano-Americanos (Caba) para reclutar a asesores jurídicos de la comunidad legal cubana, tanto en la Isla como en la diáspora, con el objetivo de establecer una hoja de ruta para una transición en el país.

Los ejes del acuerdo, que se presentó en una conferencia de prensa en Miami, son liberación, estabilización y reconstrucción y democratización. De acuerdo con Jordi Martínez-Cid, presidente de la Caba, el entramado legal para una Ley de Transición se elaboró hace más de quince años, “junto con diversos grupos del exilio y de la disidencia”, y esperan “pueda implementarse en la Isla”. “Estamos listos para proporcionar la arquitectura jurídica estructural necesaria para garantizar una transición a la democracia justa, ordenada y permanente”, aseguró.

Al respecto, Rosa María Payá, líder de Cuba Decide y coordinadora del Acuerdo de Liberación, dijo que esta es una fase de “preparación operativa”. “Estamos pasando de una hoja de ruta política unificada a reunir la capacidad de gestión institucional para ejecutarla, con abogados voluntarios de toda la diáspora sumándose a este esfuerzo a través de Caba”, agregó.

"Estamos pasando de una hoja de ruta política unificada a reunir la capacidad de gestión institucional para ejecutarla, con abogados voluntarios"

Payá señaló que se busca responder una de las preguntas más importantes sobre el futuro del país: qué ocurrirá el día después de un cambio político. “La coalición de transición y el futuro gobierno provisional deberán estar preparados desde el primer día para asegurar la liberación de los presos políticos, desmantelar el aparato represivo del régimen, garantizar los derechos fundamentales, gestionar las funciones esenciales del Estado y restaurar el Estado de derecho en Cuba”, detalló.

“Estamos construyendo los cimientos jurídicos de una Cuba democrática, antes incluso de que cambie el régimen. Estamos preparando las normas para la transición y las bases del Estado de derecho para que estén listas desde el primer día”, sostuvo la coordinadora del Acuerdo de Liberación.

Martínez-Cid agregó que “la Asociación de Abogados Cubano-Americanos ha pasado décadas defendiendo los derechos humanos y el Estado de derecho en nuestra patria”, razón por la cual decidieron unirse a las labores del Acuerdo de la Liberación. “Al alinear nuestra vasta red de profesionales del derecho, estamos yendo más allá del activismo hacia una preparación concreta”.

Y afirmó: “El Estado de Derecho no surge espontáneamente. Hay que construirlo. Cuando llegue el momento del cambio, el pueblo cubano debe contar con herramientas jurídicas sólidas para reconstruir el país”.

Payá, en tanto, remarcó que “cuando una dictadura colapsa, deja un vacío. Nosotros estamos trabajando para que los cubanos no se encuentren con ese vacío”.

En la conferencia también participó el líder opositor José Daniel Ferrer, exiliado en Estados Unidos tras años de ser prisionero político en el país.

El fundador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) calificó la alianza como una noticia “trascendental” para el futuro de Cuba y aseguró que ningún proceso de reconstrucción nacional será posible sin instituciones independientes y un sistema jurídico sólido. “Es imposible vivir en libertad si no existe independencia de poderes y respeto al Estado de Derecho”, señaló.

El Acuerdo de Liberación es un pacto que une a una amplia coalición de organizaciones del movimiento de oposición cubano en una sola fuerza coordinada. Establece un marco integral de transición y reúne capacidades de gobierno concretas para guiar una transición a la democracia que culminará en las primeras elecciones libres, justas y pluripartidistas de Cuba en más de setenta años.

Caba, por su parte, fundada en 1974, es una de las asociaciones voluntarias de abogados más importantes dentro de la diáspora cubana. Entre sus miembros se encuentran jueces, abogados, asistentes legales y estudiantes de derecho.