Caracas cuadruplicó sus exportaciones de petróleo a Cuba después del mínimo histórico de junio

Madrid/Venezuela envió a Cuba este julio 31.000 barriles por día (bpd) de crudo, gasolina y combustible para aviones (queroseno), según datos revelados este lunes por la agencia Reuters. La cantidad es aproximadamente igual al promedio de lo exportado durante el año 2024 y que también se estaba manteniendo constante durante los primeros cuatro meses de abril –32.000 bpd–, en mayo no se conocieron los envíos a la Isla y en junio se produjo el histórico derrumbe hasta los 8.000 bpd.

Aunque el dato recién conocido supone un aumento del 287,5% con respecto al mes anterior, la cantidad sigue siendo ínfima para las necesidades de la Isla, que en los acuerdos de 2000 firmados entre Hugo Chávez y Fidel Castro pactó un promedio de 55.000 bpd al día. En aquellos primeros años del milenio, las exportaciones estuvieron incluso muy por encima de lo establecido, superándose con frecuencia los 80.000 y llegando a estar por encima de los 100.000 bpd.

Ahora, la Isla se ha visto obligada a buscar una “fórmula” con Caracas para traer más combustible de Pdvsa, según dijeron el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, y el presidente, Miguel Díaz-Canel, el pasado mayo. Los dirigentes bromearon con que debían mantener ese formato en secreto para evitar que fuera perseguida –por EE UU, según se infería–, por lo que se desconoce en qué consiste. Lo que sí parece evidente es que aún no se muestra demasiado eficaz, ya que el déficit eléctrico sigue atribuyéndose mayoritariamente a la escasez de crudo.

Según la información de la Unión Eléctrica de este lunes, el mismo día en que parte del sistema eléctrico se desconectó por una avería, dejando a La Habana sin luz, se espera un déficit en la hora pico de 1.792 megavatios (MW), lo que supone una afectación de 1.862 MW. La mayor parte, 574 MW, se atribuyen a la generación distribuida, que se abastece con el combustible importado.

Las exportaciones de la estatal venezolana, Pdvsa, cayeron un 10%, al pasar de 807.000 bpd de crudo y refinados a tan solo 727.000 barriles diarios, atribuibles al compás de espera en que se encuentran Chevron y otras empresas socias –como la española Repsol, la francesa Maurel & Prom y la italiana Eni– para comenzar a operar con la nueva licencia concedida por el Gobierno de Donald Trump.

A finales de julio, Washington anunció la concesión de una nueva autorización “restringida” de la que no se conocen demasiados detalles, además de que se fraguó como parte del intercambio de prisioneros que se hizo con Caracas. Entre las condiciones, se cree que está la de que el dinero proveniente de la venta de petróleo no pueda transferirse de ninguna manera al Gobierno de Nicolás Maduro, aunque no está claro cómo se impedirá que el Ejecutivo maneje las ganancias de una empresa estatal.

El pasado viernes, el director ejecutivo de la petrolera estadounidense, Mike Wirth, confirmó durante una cita con varios analistas del sector, que espera que este agosto “una cantidad limitada de petróleo comenzará a fluir hacia Estados Unidos desde las operaciones en Venezuela en las que tenemos interés, de acuerdo con la política de sanciones de Estados Unidos”. El directivo agregó que por el momento el impacto en las cuentas no será significativo, pero que calculan que se note considerablemente en los resultados financieros del tercer trimestre.

Así, la mayoría del petróleo producido por Venezuela, ha ido a parar nuevamente a China, que se queda con el 95% de las exportaciones totales. Además del crudo, Pdvsa exportó 227.000 toneladas métricas de subproductos y petroquímicos de petróleo en julio.

Según los documentos a los que tuvo acceso Reuters, durante la última semana de julio, la principal terminal petrolera de Venezuela, el puerto de José, se vació casi por completo, lo que impulsó las existencias de crudo pesado y diluyentes.