Madrid/La Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí ha desistido de su proyecto de enviar un petrolero a Cuba y ha reconvertido la campaña en una colecta para comprar paneles solares. “El bloqueo no permite llevar petróleo, pero llevaremos paneles solares”, anuncia la organización en un cartel difundido este lunes por el medio oficialista Cubainformación.

En enero, Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a los países que suministraran crudo a la Isla, aunque el Tribunal Supremo estadounidense obligó a retirar esos gravámenes en febrero, sin descartar futuras sanciones.

La iniciativa, bautizada originalmente como “Un Barco de Petróleo para Cuba”, entra ahora en su fase final con un llamamiento a realizar donaciones

La iniciativa, bautizada originalmente como “Un Barco de Petróleo para Cuba”, entra ahora en su fase final con un llamamiento a realizar donaciones. “Cada día cuenta. Cada aporte, por pequeño que parezca, nos acerca un poco más a este objetivo de solidaridad y compromiso con el pueblo cubano”, sostiene la asociación, que pide también difundir la campaña.

Los organizadores han habilitado una cuenta en el banco Scotiabank a nombre de Sergio Chaviano Llerena para recibir las aportaciones, que deben identificarse con el concepto “Bonos”. Los participantes recibirán un bono después de enviar el comprobante de su depósito por correo electrónico. No se informa de cuánto dinero se ha recaudado hasta ahora, cuántos paneles solares se pretende adquirir ni cuándo llegarían a la Isla.

La asociación José Martí había anunciado su ambicioso proyecto en mayo de 2025, como parte de los homenajes por el centenario del nacimiento de Fidel Castro. En aquel momento, los 400.000 barriles que pretendía enviar tenían un valor aproximado de 22,4 millones de dólares, sin incluir los gastos de transporte. Nunca se aclaró cómo conseguiría financiar semejante operación.

La Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí había anunciado su ambicioso proyecto en mayo de 2025, como parte de los homenajes por el centenario del nacimiento de Fidel Castro

El cambio de planes ya había sido contemplado por la propia asociación hace más de un año. Su vicepresidenta, Olivia Garza, reconoció en una entrevista concedida a Cubainformación en octubre de 2025 que el coste del petrolero era “bastante elevado” y advirtió de que, si no lograban reunir el dinero necesario, lo invertirían “en paneles solares o insumos que la gente del Gobierno de Cuba nos diga que se necesita para el sistema energético nacional”.

Garza, que mantenía contactos con la Embajada cubana, prometió informes quincenales sobre las aportaciones. También anunció que la campaña concluiría el 25 de noviembre de 2026, décimo aniversario de la muerte de Fidel Castro, con un festival multitudinario en Ciudad de México, cuya celebración no ha sido aún confirmada.

No es el único proyecto promovido desde ese país para aliviar la escasez energética cubana, en diálogo directo con el Gobierno de la Isla. El pasado 20 de octubre se conoció el lanzamiento de “Un litro de gasolina para Cuba”, una iniciativa de la Liga Cultural Antifascista que pretendía reunir fondos para enviar 40.000 litros de combustible mediante la venta de estampas de artistas cubanos, a 25 pesos mexicanos cada una. El colectivo también había puesto en marcha en agosto la campaña “Luz para Cuba”, destinada a comprar paneles solares.

El 3 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se sumó a la colecta con la compra de una estampa, según los organizadores, que difundieron una fotografía de la mandataria junto al escritor Paco Ignacio Taibo II. Aunque la Liga Cultural Antifascista esperaba alcanzar su objetivo en un mes, no ha acreditado públicamente que haya conseguido los fondos ni que el combustible haya sido enviado.

Las iniciativas mexicanas se suman a otras campañas de organizaciones afines al régimen cubano. En junio se conocieron proyectos impulsados desde España y Portugal para enviar material sanitario, alimentos y equipos fotovoltaicos. Entre ellos figuraba una colecta de la asociación vasca Euskadi-Cuba, que había reunido 245.000 euros para instalar sistemas solares en centros de salud de la Isla.

El petróleo, mientras tanto, sigue siendo un asunto delicado para el Gobierno mexicano. En marzo, Sheinbaum evitó comprometerse a reanudar los suministros ante las amenazas arancelarias de Washington. “México tiene todo el derecho de enviar combustible, ya sea por razones humanitarias o comerciales, pero no queremos afectar a México”, declaró entonces.