Las autoridades de La Habana reconocen la falta de rotación en los hospitales

Las autoridades provinciales han reconocido, tras un recorrido por varios hospitales de La Habana, que existen problemas en la rotación de los trabajadores sanitarios. "Hubo preocupaciones en cuanto al completamiento del personal necesario y quejas por su sistema de rotación", recoge Tribuna de La Habana, "lo cual está en estudio por parte del Ministerio de Salud para hacerlo más factible", en palabras de la viceministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Tania Margarita Cruz Hernández.

El pasado sábado, precisamente, un enfermero denunció públicamente la situación laboral que viven en el Hospital Naval Doctor Luis Díaz Soto, en el municipio de La Habana del Este. "No tenemos casi relevos, estamos trabajando 16 días, 8 de cuarentena en las villas militares y descansamos en la casa solo 5 días", escribió en Facebook el joven identificado como Adam Roque. "Estamos viviendo un estrés constante", lamentó. "No nos dan una respuesta y cuando hablamos con los jefes nos dicen que si no nos gusta que pidamos la baja", denunció, al tiempo que se preguntaba "por qué la falta de respeto a los profesionales" y pedía ayuda para hacer "viral" su publicación.

"Soy joven revolucionario y lo único que quiero es que se ejerzan mi derecho de descansar al igual que mis compañeros"

A raíz de las opiniones suscitadas por su post, recogido también por la prensa independiente, puntualizó el domingo: "He estado leyendo cada comentario y quiero que sepan que en ningún momento yo le he echado la culpa de lo que está pasando al Gobierno ni a nuestros dirigentes. Amo mi pueblo y amo mi país". "Ni quiero tampoco que usen mi publicación para la contrarrevolución", escribió con estas palabras. "Soy joven revolucionario y lo único que quiero es que se ejerzan mi derecho de descansar al igual que mis compañeros".

En su reunión diaria para reportar sobre la pandemia, Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, pidió este lunes "ser rigurosos" con las violaciones de las normas sanitarias para mitigar los contagios de covid entre el personal médico.

También instó a hacer "un esfuerzo" para que los resultados de las pruebas PCR lleguen a los interesados en las primeras 24 horas o "como máximo", a las 48 horas, además de insistir en seleccionar "al personal idóneo para que labore en los centros de aislamiento", que proporcione "un trato adecuado a los pacientes". "En esas instituciones deben existir medicamentos para atender los padecimientos más frecuentes en la población", citan al funcionario en el diario local.

Tanto el retraso en los test como el maltrato en algunos centros de aislamiento o la falta de medicamentos destinados a pacientes con enfermedades crónicas son quejas que se han repetido en las últimas semanas.

El Ministerio de Salud reportó este lunes 567 nuevos positivos al covid y tres fallecidos por la enfermedad, lo cual eleva a 21.828 los casos acumulados y a 197 el total de muertos. La Isla pasa, en esta segunda ola, por sus niveles máximos de contagio desde que empezó la pandemia.

El viernes, además, se confirmó la presencia en Cuba de la variante sudafricana del coronavirus, encontrada en un viajero asintomático procedente de Sudáfrica, y, según la doctora María Guadalupe Guzmán, directora de Investigación, Diagnóstico y Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, no se descarta que se haya extendido. "Se está reportando un número de casos diariamente que no estudia grupos específicos para buscar la variante", aseveró en una comparecencia pública.

Por otra parte, el doctor Rolando Ochoa Azze, investigador titular del Instituto Finlay de Vacunas, el centro que desarrolla Soberana 01 y Soberana 02, aseguró que el primer candidato vacunal está siendo probado en un ensayo clínico desde el 16 de enero en "convalecientes de la enfermedad".

Se trata de 30 voluntarios, entre 19 y 59 años, que tuvieron un cuadro clínico leve o fueron asintomáticos y resultaron positivos a los estudios de anticuerpos y que, por lo tanto, "pueden ser susceptibles a la reinfección", explicó Ochoa.

El candidato vacunal cubano que se encuentra en una fase más avanzada es, sin embargo, Soberana 02, que se está desarrollando con la colaboración de Irán.

