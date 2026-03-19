Cuatro agentes para detener a Jorge Fernández Era durante una protesta pacífica

Jorge Fernández Era ha sido detenido en múltiples ocasiones y en varias de ellas ha recibido malos tratos.

La Seguridad del Estado arresta una vez más al escritor en medio de la creciente represión en Cuba

La Habana/El escritor y activista Jorge Fernández Era fue detenido este miércoles en La Habana durante varias horas, tras salir de su casa para realizar su habitual protesta pacífica que lleva a cabo el día 18 de cada mes.

El propio escritor publicó más tarde que permaneció detenido entre las 3:13 pm y las 11:33 pm de la noche en un calabozo de la unidad policial de Zanja, en Centro Habana.

Fernández Era relató los detalles este jueves en una publicación en Facebook titulada El Pacto de Zanja, haciendo referencia, con su habitual humor, al acuerdo que puso fin a la Guerra de los Diez Años entre Cuba y España en 1878.

Según relata el escritor, fue interceptado en el barrio de Santos Suárez por un patrullero con cuatro agentes –dos de la Seguridad del Estado y dos de la Policía– y trasladado esposado –“no faltaba más”, escribe– a la estación. “Por el despliegue, la gente habrá pensado que dieron por fin con el segundo narcotraficante más buscado del mundo”, escribió.

Por el despliegue, la gente habrá pensado que dieron por fin con el segundo narcotraficante más buscado del mundo

Fernández Era señala que la estación de Zanja le trae los recuerdos de la golpiza que le propinó la Policía el año pasado en ese mismo lugar. Durante su detención, fue interrogado por un teniente coronel de la Seguridad del Estado, que le habría sugerido cesar su activismo: “A la usanza de Martínez Campos, entre líneas me propuso rendición”. El escritor rechazó la propuesta: "Le respondí que hace mucho tiempo que la contrarrevolución la representan ellos y todos los que bien viven a costa del sacrificio, el silencio y la doble moral del pueblo; que me llevara a juicio si le daba la gana por decirle lo que él constantemente anotaba: iría orgulloso a la cárcel si así procedía."

El activista también señaló la irónica preocupación que tenía la Policía por su integridad física, al soltarlo pasadas las 11:30 de la noche. Según relata, su liberación no respondió a un gesto de buena voluntad, sino al temor de las autoridades a una reacción pública.

La noticia de su arresto la había dado conocer su esposa ayer, Laideliz Herrera Laza, a través de un mensaje en Facebook: “Mi esposo, Jorge Fernández Era, salió desde las 2:15 p.m. a ejercer su derecho de manifestación pacífica, recogido en la Constitución, y aún no ha regresado a casa.” Horas después, alertó de que el activista no había regresado. Pasadas siete horas, confirmó su liberación: “Ya mi esposo está en casa. Gracias a todos por su apoyo”.

La detención se produjo apenas dos meses después de un arresto similar el pasado 18 de enero, cuando Fernández Era permaneció 16 horas en paradero desconocido tras intentar realizar la misma protesta mensual. El escritor ha sido detenido en múltiples ocasiones y en varias de ellas ha denunciado malos tratos, incluidas golpizas por parte de las autoridades, cuyas lesiones ha mostrado posteriormente en medios de comunicación.

El escritor ha sido detenido en múltiples ocasiones y en varias de ellas ha denunciado malos tratos, incluidas golpizas por parte de las autoridades

El escritor participa en estas acciones desde 2023, sumándose a la iniciativa impulsada por la académica Alina Bárbara López Hernández, quien también ha sido detenida en decenas de ocasiones por manifestarse pacíficamente y que tiene pendiente un juicio –aplazado sin fecha– por un delito de desacato y desobediencia que, según la Seguridad del Estado, se produjo durante uno de esos arrestos.

Esta detención se produce en medio de un recrudecimiento de la represión policial, intensificada en los últimos días tras las protestas por los apagones. En este contexto, las autoridades han reforzado el uso de detenciones breves y sin cargos contra activistas y periodistas independientes, especialmente aquellos que intentan ejercer el derecho a la protesta en espacios públicos.