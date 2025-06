Los cubanos viven otro domingo de largos apagones

La Habana/El déficit energético en Cuba alcanzará este domingo una cifra muy alarmante. Según previsiones de la Unión Eléctrica (UNE) en el horario pico se estima una disponibilidad de 1.820 megavatios (MW) cuando la demanda será de 3.500 MW.

La diferencia entre oferta y demanda alcanzará los 1.680 MW y llegará hasta los 1.750 MW. La UNE reconoció que los apagones afectaron “el servicio las 24 horas del sábado y se mantuvieron durante toda la madrugada”. Además de confirmar la “salida imprevista de la unidad 1 de la Central Termoeléctrica Santa Cruz”.

El panorama para este domingo no ofrece mejoras, pues cinco de las 20 unidades de producción termoeléctrica (distribuidas en siete centrales) están fuera de servicio. La UNE confirma averías en la unidad 6 de la CTE de Mariel y la unidad 2 de la CTE de Felton. Además, se encuentran en mantenimiento la unidad 2 de la CTE de Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE de Cienfuegos y la unidad 5 de la CTE de Renté. A ello hay que agregar que 93 motores de generación eléctrica están fuera de servicio por falta de diésel o fueloil. Los 16 parques solares creados este año compensan parcialmente el déficit durante las horas de sol, pero no pueden acumular energía al no estar equipados con baterías.

La crisis energética en la Isla se agravó desde mediados de 2024 con apagones que superan ya las 20 horas en varios territorios del país. En mayo pasado, el mandatario Miguel Díaz-Canel resumió el problema energético en la altísima demanda de la Isla y su contraste con el poco combustible del que disponen.

De acuerdo con un informe publicado el año pasado por Cuba Siglo 21, la reparación de la obsoleta infraestructura de la Isla para producir energía eléctrica llevaría entre seis y diez años, además de una inversión colosal: 10.000 millones de dólares.

Además, los frecuentes apagones lastran la economía cubana, que se contrajo un 1,9% en 2023 y no creció el año pasado, según estimaciones del propio Gobierno, recordó la agencia EFE. Según esas cifras, el PIB de la Isla sigue por debajo de los niveles de 2019 y no lo superará este 2025, para el que el Ejecutivo prevé un avance del 1%.

Cuatro apagones nacionales han afectado el servicio eléctrico desde finales del año pasado. El último fue en marzo, cuando la mayoría de los cerca de 9,7 millones de cubanos quedaron sin servicio un fin de semana completo.

La crisis energética ha llegado a Isla de la Juventud. El territorio, que se había mantenido al margen de los apagones programados al tener sus propias redes, esta semana sufrió cortes de luz de una duración aproximada de cinco horas por bloque, aunque muchos clientes reportan hasta 10.