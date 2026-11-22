El 23 de julio la Ofac designó a la Terminal de Contenedores de Mariel S.A., por considerar que participaba en un esquema para eludir las sanciones contra Gaesa.

La Ofac dice que no castigará a las compañías extranjeras que envíen a Cuba productos agrícolas, medicinas y material médico con sus repuestos y programas

Madrid/El Departamento del Tesoro de EE UU despejó el viernes una duda que inquietaba a exportadores y navieras, tras las sanciones del 5 de noviembre: seguir operando con el puerto de Mariel no los convierte automáticamente en blanco de sanciones, siempre que lo hagan dentro de lo autorizado.

La aclaración, publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) en dos nuevas respuestas a preguntas frecuentes, no cambia sin embargo la situación de la terminal de Mariel, que sigue en manos de entidades que Washington ya sancionó este año.

La primera respuesta de la Ofac confirma que los estadounidenses con actividades autorizadas bajo las regulaciones de sanciones a Cuba pueden seguir haciéndolas, incluidos los pagos a puertos cubanos y, expresamente, al de Mariel. Para los extranjeros, la Ofac dice que, en términos generales, Washington no persigue a no estadounidenses por transacciones autorizadas y no tiene intención de sancionarlos bajo la Orden Ejecutiva 14404 por operar en el sector marítimo, Mariel incluido.

Las sanciones no se dirigen a quienes suministren a Cuba productos agrícolas, alimentos, medicinas, dispositivos médicos, piezas y componentes para esos equipos y actualizaciones de su software. La aclaración no menciona otro tipo de cargas.

Las sanciones no se dirigen a quienes suministren a Cuba productos agrícolas, alimentos, medicinas, dispositivos médicos, piezas y componentes para esos equipos y actualizaciones de su software

La segunda respuesta precisa el alcance de la determinación del 5 de noviembre, que abrió la posibilidad de sancionar a cualquier extranjero que opere o haya operado en los sectores marítimo, manufacturero, tecnológico y electrónico.

La Ofac subraya que ese acto expone a las empresas al riesgo de ser sancionadas, pero no las sanciona de forma automática: solo lo serán las que se determine individualmente. Las licencias, como la Licencia General 1, o las exenciones siguen siendo un escudo. Los estadounidenses, por su parte, continúan sin poder hacer transacciones con ciudadanos cubanos, salvo excepción o autorización, operen o no en esos sectores.

El puerto de Mariel lleva meses bajo el cerco de las sanciones de Washington. Tras la designación del conglomerado militar Gaesa en mayo, el Estado cubano transfirió en junio el control de la terminal a otras dos entidades: Coral Marítima S.A., que asumió los activos, y el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (Gemar), que controla la infraestructura portuaria, los buques y la logística marítima. El Departamento de Estado sancionó a ambas el 13 de julio.

El 23 de julio designó también a la propia Terminal de Contenedores de Mariel S.A., por considerar que, como las dos anteriores, participaba en un esquema para eludir las sanciones. Esa decisión cerraba cualquier resquicio legal en torno a un puerto por el que pasa en torno al 85% de las mercancías que recibe la Isla.

Washington ya había dejado claro en que las operaciones humanitarias con alimentos, medicinas y equipos médicos seguían autorizadas

En mayo, las navieras CMA CGM (Francia) y Hapag-Lloyd (Alemania), que movían cerca del 60% de la carga hacia Cuba, suspendieron sus servicios por temor a las sanciones, aunque los han reiniciado parcialmente desde entonces.

La determinación sectorial llegó junto a una nueva ronda de sanciones este noviembre. Afectó además a ocho empresas y cinco buques de transporte de combustibles. Entre las empresas figuran las cubanas Cubaelectrónica y Tecnosime y las chinas Ceiec y Beijing H&C Technologies, acusadas de suministrar equipamiento militar al régimen cubano. Las medidas se enmarcan en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026.

Washington ya había dejado claro en que las operaciones humanitarias con alimentos, medicinas y equipos médicos seguían autorizadas. Las aclaraciones que la Ofac ha difundido ahora lo recuerdan, pero se mantiene la amenaza para las empresas extranjeras que tengan vínculos con el régimen cubano: cualquier entidad asociada en un 50% con una entidad designada por la Ofac se considera también sancionada.