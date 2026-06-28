Gaesa traspasa sus activos en Mariel a otra empresa estatal para eludir las sanciones de EE UU

El conglomerado militar también se deshizo de la empresa mixta que administraba el Centro de Negocios Miramar, en La Habana

Madrid/La empresa Terminal de Contenedores Mariel S.A. (TCM), perteneciente al conglomerado militar Gaesa y operadora del principal puerto comercial de Cuba, ha transferido su patrimonio a Coral Marítima S.A., una empresa estatal adscrita al Grupo Empresarial Marítimo Portuario (Gemar), dependiente del Ministerio de Transporte. El movimiento busca sacar del radio de las sanciones estadounidenses una infraestructura clave para el comercio exterior de Cuba.

La operación fue comunicada mediante una carta enviada el pasado 25 de junio a los clientes de la terminal, a cuya copia tuvo acceso 14ymedio. En el comunicado, la empresa informa que “Terminal de Contenedores Mariel S.A. vendió su patrimonio a la sociedad mercantil cubana Coral Marítima S.A., entidad que constituyó la filial Terminales Portuarias CORAL S.A., para encargarse en lo adelante del negocio que se llevaba a cabo por TC Mariel”, y precisa que la operación se encuentra “en la culminación de los trámites legales correspondientes”.

La empresa adelanta que la nueva sociedad asumirá la relación contractual con los clientes y que estos serán convocados para firmar nuevos contratos “asegurando la continuidad comercial”. Asimismo, trata de transmitir tranquilidad a los clientes asegurando que “la terminal se mantendrá funcionando plenamente durante este proceso” y que la actividad diaria continuará “con total normalidad, garantizando la ejecución de los servicios que habitualmente se les brinda”.

La reorganización responde al intento de proteger las operaciones del puerto de Mariel y evitar que las compañías internacionales queden expuestas a las sanciones

Coral Marítima S.A. desarrolla inversiones y operaciones relacionadas con el transporte marítimo y la actividad portuaria. A diferencia de Terminal de Contenedores Mariel S.A., la empresa no figura dentro del entramado empresarial de Gaesa. La reorganización responde precisamente al intento de proteger las operaciones comerciales del puerto de Mariel y evitar que las compañías internacionales que operan allí queden expuestas a las sanciones estadounidenses.

Gaesa también se deshizo recientemente de la empresa mixta que administraba el Centro de Negocios Miramar, en La Habana. El fondo británico CEIBA Investments Limited comunicó el pasado 5 de junio que pasó a controlar el 100% de la Inmobiliaria Monte Barreto S.A, que opera el Miramar Trade Center. Hasta entonces, la inmobiliaria era compartida por Cimex S.A., el conglomerado comercial y financiero más grande de Gaesa. Las negociaciones para esta transacción comenzaron en 2017 y se cerraron en abril de 2026.

El decreto firmado por Trump el pasado 1 de mayo amplió las sanciones estadounidenses sobre el comercio con Cuba para incluir a "cualquier persona extranjera" que opere en los sectores de "energía, defensa y material relacionado, metales y minería, servicios financieros o ‌seguridad de la economía cubana, o cualquier otro sector de la economía cubana".

Las consecuencias de las sanciones comenzaron a sentirse pocas semanas después de su entrada en vigor. Dos de las mayores navieras del mundo, la francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd, suspendieron en mayo sus servicios hacia Cuba. La decisión paralizó buena parte del tráfico internacional de mercancías y obligó a numerosos operadores a revisar o cancelar contratos. El nuevo traspaso parece encaminado a facilitar la reanudación de las operaciones al sacar la terminal del vínculo empresarial de Gaesa.

"La situación en Cuba sigue deteriorándose mientras el corrupto, brutal y antiestadounidense régimen comunista de la Isla continúa priorizando su control absoluto sobre la libertad"

El paquete de sanciones de EE UU contra los pilares económicos del régimen cubano ha precipitado además la retirada de empresas extranjeras como la minera canadiense Sherritt International y la australiana Antilles Gold. El sector turístico sufrió también un duro golpe con la salida de las cadenas hoteleras extranjeras asociadas a Gaviota –el grupo turístico controlado por Gaesa–, entre ellas Blue Diamond Resorts, Iberostar, Meliá y Archipelago International.

Las medidas alcanzaron a la estatal Financiera Cimex S.A. (Fincimex) –también adscrita a Gaesa–, con la suspensión de operaciones de Visa y Mastercard en la Isla. El pasado 11 de junio, la inclusión de la empresa estatal Cupet en la lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) frustró la operación de la empresa Vanguard Energy, con sede en Florida, que aspiraba a concretar una de las mayores ventas privadas de combustible a Cuba en los últimos años.

El pasado 23 de junio, la Ofac incorporó a su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) a otras cinco empresas cubanas del conglomerado militar: Almacenes Universales S.A., Banco Financiero Internacional (BFI), Geominera S.A., la Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero) y Rafin S.A.

El secretario de Estado, Marco Rubio, publicó entonces en X: “La situación en Cuba sigue deteriorándose mientras el corrupto, brutal y antiestadounidense régimen comunista de la Isla continúa priorizando su control absoluto sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano”.