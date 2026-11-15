EE UU se consolida como primer proveedor de alimentos de Cuba con ventas de casi 100 millones en septiembre

Las ventas de alimentos de EE UU a Cuba sumaron 97,5 millones en septiembre, casi el triple que en el mismo mes de 2025.

Sin embargo, en lo que va de año, las compras de combustibles, vehículos y equipos para el sector privado ocupan el primer puesto

Madrid/Las exportaciones de alimentos y productos agrícolas de EE UU a Cuba alcanzaron en septiembre los 97,53 millones de dólares, casi el triple que en el mismo mes de 2025, cuando sumaron 33,85 millones. Es la cifra mensual más alta de la serie que lleva el Consejo Económico y Comercial EE UU-Cuba (US-Cuba Trade) desde 2002, según los datos que ha publicado este domingo.

El valor supera en un 62% el de agosto –60,11 millones, con las revisiones hechas por US-Cuba Trade– y eleva el acumulado de enero a septiembre a 411,83 millones, un 14,5% más que en el mismo período de 2025. Con ese resultado, Cuba se situó en septiembre en el puesto 30 entre los 221 mercados que compran alimentos y productos agrícolas a Estados Unidos, mientras que en 2025 ocupaba el lugar 52.

El pollo congelado sigue encabezando el listado del informe –cuartos de pierna (9,63 millones de dólares), carne (8,12) y piernas (5,05)–, aunque su proporción con respecto al resto de las exportaciones se ha reducido. Entre las ventas de alimentos más destacadas también se encuentran el aceite de cacahuete (7,9 millones), el jarabe de azúcar (4,17), la cerveza (4,12), las grasas y aceites vegetales (4,03) y los huevos frescos (3,57 millones).

Llama la atención que el azúcar de caña y de remolacha (2,98 millones de dólares en septiembre) figure entre los diez productos más vendidos a la Isla, algo que no ocurría en ninguno de los años anteriores recogidos en el informe: en lo que va de 2026 suma 8,85 millones. Cuba, sinónimo de zafra durante más de dos siglos, se encuentra ahora frente a una industria azucarera que ha naufragado y necesita comprar el producto a EE UU.

Cuba, sinónimo de zafra durante más de dos siglos, se encuentra ahora frente a una industria azucarera que ha naufragado y necesita comprar el producto a EE UU

El combustible, la gran novedad de este año en el comercio entre ambos países, sí retrocedió en septiembre: sumó 52,27 millones de dólares –50,59 en carburantes y 1,68 en propano–, cerca de un 30% menos que el récord de 74,8 millones de agosto. Aun así, la cifra supera la de cualquier mes del primer semestre. De enero a septiembre, el acumulado llega a 284,4 millones, frente a los apenas 311.558 dólares de todo el año 2025.

Como siempre, el informe habla de valor, no de volumen. Los datos de barriles de la Administración de Información Energética (EIA), que llegan con retraso, ya dieron un susto en julio: se anunció 3,2 millones de barriles, que eran, en realidad, 182.932, por haberse anotado en litros o galones cantidades que debían figurar en barriles.

Los vehículos y repuestos –nuevos y usados, eléctricos y de gasolina, camiones y motocicletas– sumaron 25,05 millones, un 64% más que los 15,28 de agosto. Con 131,78 millones en lo que va de año, ya alcanzan el 88% de todo 2025.

Destaca también la venta de equipos solares: en septiembre, los paneles sumaron 10,78 millones de dólares y las baterías de litio, 1,97 millones. Para ponerlo en perspectiva, según datos del Censo citados por Bloomberg, se han exportado 6,3 millones en células y módulos fotovoltaicos entre enero y julio, frente a apenas 538.000 en todo 2025. Por su parte, China, que en 2025 vendió a la Isla equipos eléctricos –sobre todo paneles, baterías y teléfonos– por 445,9 millones, ha visto caer un 35,5% el total de sus ventas hasta septiembre.

En lo que va de año las ventas no agrícolas –combustibles, vehículos y equipos para el sector privado– superan a las de alimentos, con 483,16 millones de dólares

Por primera vez desde que el informe distingue entre ambas categorías, en lo que va de año las ventas no agrícolas –combustibles, vehículos y equipos para el sector privado– superan a las de alimentos (411,83 millones), con un total de 483,16 millones, una cifra que casi triplica la de todo 2025 (173,95 millones).

Las donaciones, que no se calculan como exportaciones comerciales, fueron de 25,41 millones en septiembre y de 201,51 en el año, un 37% más que en todo 2025 (147,03 millones). El informe no detalla su origen, pero Washington anunció en mayo un paquete de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, de los que 60 millones se canalizan a través de la Iglesia católica y cuyos envíos comenzaron en julio.

El total entre enero y septiembre asciende a 1.096,5 millones, la misma cantidad que la Oficina del Censo atribuye a las exportaciones de EE UU a la Isla, un 35% más que en todo 2025. Solo el combustible representa más de una cuarta parte del total.

Los datos son anteriores a las nuevas sanciones del 5 de noviembre, con las que el Departamento de Estado designó a ocho entidades, dos personas y cinco buques vinculados al transporte de petróleo, a empresas estatales cubanas y a suministradores militares chinos, mientras que el Departamento del Tesoro de EE UU abrió la puerta a castigar a las compañías extranjeras que operen en los sectores cubanos de electrónica, manufactura, transporte marítimo y tecnología.