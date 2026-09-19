La Habana tacha de “sorprendente” el anuncio de la ruptura diplomática con Costa Rica

El secretario de Estado, Marco Rubio, recibe al canciller costarricense Manuel Tovar Rivera durante su reciente visita a EE UU.

El canciller costarricense afirma que las relaciones se retomarán cuando “Cuba sea libre” y que San José revisará su postura sobre el embargo en la ONU

Madrid/El Gobierno cubano calificó de “sorprendente” la declaración del canciller costarricense, Manuel Tovar Rivera, de que ambos países rompieron sus vínculos diplomáticos. Tovar, por su parte, confirmó una vez más a la agencia EFE que las relaciones “están rotas” desde marzo.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, sostuvo que esa decisión nunca fue comunicada formalmente y recordó que, cuando Costa Rica anunció en marzo el cierre de su Embajada en La Habana y pidió la salida del personal diplomático cubano de San José, el entonces canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, aseguró que esas medidas no implicaban una ruptura de relaciones.

En el mismo comunicado, Rodríguez acusó al Gobierno de Laura Fernández de actuar alineado a la política de Washington hacia Cuba y sostuvo que la decisión de Tovar de informar primero sobre la ruptura a un medio de Florida constituye “otro acto de subordinación del Gobierno costarricense a la política de los Estados Unidos contra Cuba”.

Este viernes, en declaraciones a Martí Noticias, Tovar descartó que la decisión de romper lazos diplomáticos con Cuba respondiera a presiones de Washington y aseguró que fue adoptada de manera soberana: “No recibimos ningún consejo, ninguna orientación, ninguna instrucción, ninguna sugerencia de ningún Gobierno, ni de Estados Unidos, ni de ningún otro”, dijo. Sobre las reacciones de la cancillería de La Habana, Tovar afirmó: "Lo que diga el régimen cubano tiene absolutamente cero credibilidad”.

Tovar Rivera dijo que San José retomará las relaciones con La Habana únicamente cuando “Cuba sea libre”

Al ser preguntado por los motivos de la ruptura, el canciller costarricense sostuvo que su país ha regresado a una política de no reconocimiento del Gobierno cubano, que se remonta a décadas atrás, y calificó como “un error” la decisión del Gobierno de Óscar Arias de restablecer los vínculos diplomáticos en 2009. Tovar dijo que San José retomará las relaciones con La Habana únicamente cuando “Cuba sea libre”.

En la entrevista, el diplomático recordó además que Costa Rica es un país de acogida para los cubanos que abandonan la Isla y afirmó que alrededor de 7.000 han solicitado refugio en los últimos años. “Hemos sido tradicionalmente ese país de refugio que abraza a los que no tienen la opción de hablar, a quienes han sido silenciados tanto por las armas como por otros medios”, dijo.

En junio, el Gobierno costarricense anunció una categoría migratoria especial para regularizar a miles de solicitantes de refugio de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Colombia que llevaban años en un limbo legal. La medida contempla un estatus regular y permiso de trabajo para quienes cumplan los requisitos establecidos. El canciller aseguró además que los cubanos establecidos en Costa Rica contribuyen a la economía, la sociedad y la cultura del país.

El canciller mencionó asimismo que Costa Rica no permitirá que organizaciones vinculadas a la inteligencia cubana intenten influir o “subvertir” el orden interno costarricense ni las decisiones tomadas por el Gobierno de Laura Fernández.

Tovar Rivera recibió recibió el Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2026, otorgado por la Asamblea de la Resistencia Cubana

Durante la misma jornada en Miami, Tovar Rivera recibió recibió el Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2026, otorgado por la Asamblea de la Resistencia Cubana durante una ceremonia celebrada en la Torre de la Libertad. En el acto, el canciller aseguró que Costa Rica seguirá respaldando al pueblo cubano y no a su Gobierno tiránico, y describió la situación de la Isla como una tragedia que ha dividido familias y provocado represión, miedo, escasez y exilio durante generaciones.

En otra entrevista con Diario Las Américas, Tovar adelantó que Costa Rica revisará su posición en Naciones Unidas sobre el embargo estadounidense contra Cuba. El funcionario dijo que la percepción actual del Gobierno costarricense es que el embargo “ha sido impuesto por el propio régimen a su gente”.

Costa Rica se abstuvo en octubre de 2025 en la votación de la resolución de la Asamblea General de la ONU que reclama el fin del embargo, después de décadas de respaldo. En julio de este año, además, votó junto a otros ocho países contra la celebración de un nuevo debate sobre el asunto.

La percepción actual del Gobierno costarricense es que el embargo “ha sido impuesto por el propio régimen a su gente”

La discrepancia sobre la ruptura se remonta al 17 de marzo, cuando el Gobierno costarricense comunicó a La Habana, mediante una nota diplomática, su decisión de cerrar su Embajada en Cuba y pidió retirar al personal diplomático cubano de San José, aunque permitió que permanecieran funcionarios consulares y administrativos.

Tovar reafirmó en Miami que ambas legaciones cerraron y que el personal diplomático fue retirado, aunque los asuntos consulares costarricenses son atendidos actualmente a través de la Embajada de Panamá. “No hay paso atrás, no hay marcha atrás”, sostuvo el canciller.