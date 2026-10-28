El 76% de los cubanoamericanos rechaza las deportaciones, pero el 68% votaría republicano, según una encuesta

Son al menos una docena de países los que han acordado aceptar deportados de otras nacionalidades desde que Trump volvió a la Casa Blanca.

El sondeo de la Universidad Internacional de Florida revela que el 87% pide reanudar los trámites migratorios para los cubanos que ya están en EE UU

Madrid/El 76% de los cubanoamericanos de Miami-Dade desaprueba el aumento de las deportaciones de cubanos indocumentados sin antecedentes penales por parte de la Administración de Donald Trump, pero el 68% votaría por el candidato republicano de su distrito a la Cámara de Representantes en las elecciones del próximo 3 de noviembre. Así lo revela la encuesta Cuba Poll 2026 de la Universidad Internacional de Florida, que muestra que el rechazo a estas expulsiones no parece alterar la preferencia electoral de la comunidad.

El sondeo, realizado entre el 4 y el 29 de septiembre a 1.004 adultos de origen cubano, revela que el descontento con la política migratoria alcanza incluso a los propios republicanos: el 63% de ellos rechaza esas deportaciones. Entre quienes llegaron a Estados Unidos después de 2020, el 92% las desaprueba.

El 92% de los cubanos que llegaron a Estados Unidos después de 2020 desaprueba las deportaciones

La oposición a las restricciones migratorias va más allá de las expulsiones. El 87% de los encuestados pide reanudar la tramitación de beneficios migratorios para los cubanos que ya se encuentran en Estados Unidos. Entre los republicanos, el respaldo a esa medida alcanza el 86%.

El resultado confirma una contradicción que ya aparecía en los testimonios recogidos por 14ymedio en febrero de 2025: cubanos afectados por el endurecimiento migratorio que, sin embargo, seguían confiando en Trump.

De cara a las elecciones legislativas, la encuesta sitúa la intención de voto republicano 40 puntos por encima de la demócrata, que obtiene el 28%. Entre los votantes registrados, el 53% se identifica como republicano, frente al 27% independiente y el 18% demócrata.

La ventaja republicana, sin embargo, se reduce entre los menores de 40 años: el 55% votaría por un candidato de ese partido a la Cámara de Representantes, frente al 39% que elegiría al demócrata. Entre los mayores de 60 años, el respaldo republicano alcanza el 74% o el 75%, según el grupo de edad.

El 55% de los menores de 40 años votaría por un candidato republicano a la Cámara de Representantes y el 39% elegiría al demócrata

En la disputa por el Senado, la republicana Ashley Moody reúne el 51% de las preferencias expresadas, frente al 26% de la demócrata Angie Nixon. Esta última denunció recientemente las deportaciones de cubanos durante su campaña. Para la Gobernación, Byron Donalds obtiene el 60%, frente al 24% de David Jolly. Sin embargo, el 44% de la muestra no había decidido su voto al Senado y el 39% seguía indeciso sobre la Gobernación.

La tendencia cubanoamericana contrasta con la del electorado hispano en general. Una encuesta del Centro Pew difundida este mes situó en apenas el 24% la aprobación de Trump entre los votantes latinos, mientras el 70% consideraba perjudiciales sus políticas para esa comunidad.

El apoyo a Trump entre los cubanoamericanos también se refleja en sus posiciones sobre la política hacia Cuba. La mayoría de los encuestados defiende mantener el embargo estadounidense, precisamente cuando la Asamblea General de Naciones Unidas volvió a reclamar este miércoles su levantamiento, aunque con el menor respaldo de su historia: 130 votos a favor, frente a un récord de 17 en contra y 25 abstenciones. La Habana perdió así 35 apoyos respecto a 2025 y 57 frente a 2024.

Mientras la mayoría de los países reclama el levantamiento del embargo, el 61% de los cubanoamericanos que expresaron una opinión en la encuesta defiende mantenerlo. Entre los republicanos, ese respaldo alcanza el 79%, frente al 23% de los demócratas.

El 65% también apoya el bloqueo de las importaciones de petróleo a Cuba, una medida respaldada por el 83% de los republicanos y rechazada mayoritariamente por los demócratas. Al mismo tiempo, el 69% de los encuestados considera que Washington debería dar prioridad a políticas que mejoren las condiciones económicas de la población cubana.

La división es aún más evidente cuando se pregunta si el sufrimiento de los cubanos constituye un precio aceptable para conseguir un cambio de régimen. Las opiniones se reparten exactamente por la mitad: el 50% acepta ese costo y el otro 50% lo rechaza. Entre los republicanos, el 70% lo considera admisible, mientras el 80% de los demócratas se opone.