El ex carcelero del régimen cubano Jorge Luis Vega recibe una orden de deportación de EE UU

Entró con 'parole' a Florida en enero de 2024 y fue denunciado después de empezar el trámite para acogerse a la Ley de Ajuste

Madrid/El ex teniente coronel del Ministerio del Interior Jorge Luis Vega García, conocido como Veguita, arrestado el 5 de agosto en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras haber sido identificado por algunas de sus víctimas en la Isla como un cruel represor, ya tiene una orden de deportación a Cuba. La decisión fue firmada por un juez de inmigración de Miami el pasado lunes, aunque otorga un plazo de apelación hasta el 24 de septiembre.

Si la pierde, será devuelto a La Habana, que puede aceptar o rechazar la deportación. En situaciones similares, recuerda Martí Noticias, EE UU suele optar por devoluciones a México u otros países, dispuestos a recibir a ex funcionarios cubanos.

Vega García ingresó legalmente a territorio estadounidense el 20 de enero de 2024 por el Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida, junto a su esposa e hijo, amparado en el programa de parole humanitario. Posteriormente pudo acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, y en ese proceso no se detectó su vinculación con el sistema penal de la Isla.

A finales de julio, varios ex presos políticos, como Benito Ortega Suárez, Pablo Pacheco Ávila, Blas Giraldo Reyes o Fidel Suárez Cruz, lo señalaron como “uno de los represores más temidos” del régimen, responsable de orquestar torturas físicas y psicológicas contra opositores en las cárceles de Agüica y Canaleta, en Matanzas.

“Veguita es uno de los tantos asesinos que tiene Cuba”, declaró al periodista Mario J. Pentón Fidel Suárez, quien aseguró que, junto a otros funcionarios, Vega le propinó 19 golpizas en un mes que le dejaron secuelas permanentes. Pacheco, condenado durante la Primavera Negra de 2003, lo recordaba como un hombre de “pelado bajito, estilo nazi” a quien "le veías la maldad en el rostro".

La orden de deportación se produce menos de un mes después del arresto, lo cual revela la voluntad del Gobierno de Donald Trump de acelerar este tipo de casos. El congresista cubanoamericano Carlos Giménez solicitó formalmente su deportación en aquellos días, en una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la que incluyó evidencia documental de su implicación en el aparato represivo. La concordancia en las firmas de varios documentos rubricados por Vega en Cuba en 2010 y en Estados Unidos en 2024 confirmaron su identidad.

El caso de Vega se suma a otros recientes, como el de Jorge Javier Rodríguez Cabrera también vinculado al régimen cubano y detenido por el ICE en los últimos meses. Daniel Morejón García, quien aparece en la lista de represores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, también fue arrestado y posteriormente deportado a la Isla en mayo pasado.

Otro caso es el de la ex jueza cubana Melody González Pedraza, conocida por su actuación en los procesos contra manifestantes del 11 de julio de 2021 y detenida a su llegada a EE UU pese a haber sido aceptada dentro del programa de parole humanitario. Al ser rechazada, la ex funcionaria pidió asilo político, alegando presiones del régimen para dictar determinadas sentencias, pero su solicitud fue desestimada, y recibió orden de deportación el pasado mayo.

Se esperaba su llegada a la Isla en el vuelo de devueltos por EE UU realizado este jueves, pero su nombre continúa apareciendo en los registros del centro para inmigrantes de Richwood, en Luisiana, donde permanece detenida por el ICE.

Más de un centenar de nombres figuran en una lista entregada por Giménez al Departamento de Seguridad Interna con presuntos represores residentes en EE UU.