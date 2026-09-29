El ministro de Economía niega contactos de empresas de Trump con el Gobierno cubano

Óscar Pérez-Oliva acusa a EE UU de maniobrar para desplazar a las empresas extranjeras instaladas en la Isla e imponer las suyas

Madrid/El viceprimer ministro cubano, Óscar Pérez-Oliva Fraga, negó en una entrevista con Reuters publicada este martes, que empresarios vinculados al presidente estadounidense Donald Trump se reunieran con funcionarios cubanos este año en busca de oportunidades de negocio en la Isla.

"No tengo conocimiento de que ninguna empresa directamente vinculada al presidente Trump haya contactado con Cuba", afirmó el también ministro de Comercio Exterior y sobrino nieto de Fidel Castro. Recalcó que ni él ni ningún otro funcionario cubano se reunió con representantes de empresas relacionadas con el mandatario estadounidense.

Sin embargo, insistió en que sí están abiertos a negociaciones con inversores de EE UU: "No es nuestra política prohibir a las empresas estadounidenses invertir en Cuba, comerciar con Cuba o hacer cualquier tipo de negocio con Cuba", sostuvo Pérez-Oliva. "Lo que impide esta posibilidad es la existencia del embargo comercial".

Según recuerda la agencia británica, los empresarios vinculados a Trump han sido relacionados con posibles oportunidades de negocio en Cuba durante años. Reuters menciona específicamente los encuentros llevados a cabo en 2016 por el entorno del hoy presidente estadounidense y que en su momento armaron revuelo por la posibilidad de que estuvieran violando las leyes del embargo.

"No es nuestra política prohibir a las empresas estadounidenses invertir en Cuba, comerciar con Cuba o hacer cualquier tipo de negocio con Cuba"

The Guardian reportó hace dos semanas que varios ejecutivos de la Organización Trump habían viajado en los últimos meses a Cuba y mantenido reuniones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como El Cangrejo, para "explorar oportunidades" ante la salida de las hoteleras españolas.

El diario británico cuestionaba el juego del entorno del presidente estadounidense, a la caza del control de los activos de Cuba, aprovechándose del vacío dejado por la retirada de grandes compañías internacionales, como las españolas Meliá e Iberostar o la canadiense Sherritt, que operaban en la Isla, tras ser amenazadas por las sanciones del propio Gobierno.

Una idea similar fue esbozada por Pérez-Oliva este martes en la entrevista: "Por un lado, las empresas internacionales –los socios tradicionales de Cuba en todo el mundo– están siendo amenazadas y presionadas para que detengan sus relaciones económicas y comerciales con nuestro país", dijo. "Por otro, se están realizando esfuerzos para impulsar las actividades de las empresas estadounidenses".

El ministro se refería a la política del Departamento de Estado que permite a empresas estadounidenses exportar combustible al sector privado cubano y que calificó como un intento de devolver a Cuba a una dependencia de EE UU propia de la época colonial. "[Esa política] tiene como objetivo forzar la dependencia económica de Cuba", dijo Pérez-Oliva, e insistió: "Nunca volveremos a ser una colonia de ningún país".

"A la luz de estas sanciones, estas empresas están evaluando alternativas para determinar cómo continuar sus operaciones"

Esas exportaciones están condicionadas a que las reciban mipymes privadas, aunque, tal y como ha documentado 14ymedio, el sector estatal ha logrado entrar en el negocio. EE UU se ha vuelto el principal proveedor de La Habana, por delante de España y China, históricos socios comerciales de La Isla.

Pérez-Oliva afirmó también a Reuters que el estancamiento del diálogo entre Washington y La Habana ha dejado en una situación de incertidumbre a inversores internacionales. El ministro recordó la situación de la minera canadiense Sherritt International, que suspendió en mayo su participación en la empresa mixta que mantenía con el Gobierno cubano.

En los últimos meses, empresarios estadounidenses han mostrado interés en hacerse con el control de Sherritt. La eventual entrada de capital estadounidense permitiría a la compañía obtener una autorización de la Oficina de Control de Activos (Ofac) para continuar sus operaciones en Cuba. Una de las ofertas más jugosas proviene del texano Ray Washburne, antiguo funcionario de la Administración de Trump.

La australiana Antilles Gold, que posee una mina de cobre y oro en Cuba, también suspendió su participación en las operaciones de la empresa conjunta con la estatal cubana GeoMinera, después de que el Departamento de Estado estadounidense sancionara al proyecto.

"Ni Antilles Gold ni Sherritt se han retirado", sostuvo Pérez-Oliva. "A la luz de estas sanciones, estas empresas están evaluando alternativas para determinar cómo continuar sus operaciones".

Washington, por su parte, sostiene que esas medidas no van lo suficientemente lejos y ha reclamado cambios políticos con elecciones "libres y justas"

Como Sherritt, Antilles Gold ha planteado al Departamento de Estado cambios en la estructura de la empresa mixta que permitirían a entidades estadounidenses asumir más de un 50% de su control y, con ello, buscar el levantamiento de las sanciones o una licencia de la Ofac para operar en Cuba.

Pérez-Oliva destacó las reformas económicas que está implementando su gobierno y acusó a EE UU de obstaculizar ese proceso. Washington, por su parte, sostiene que esas medidas no van lo suficientemente lejos y ha reclamado cambios políticos con elecciones "libres y justas".

En respuesta a una pregunta de Reuters, el viceprimer ministro rechazó los rumores de que estaría siendo preparado como próximo presidente de Cuba: "No tengo aspiraciones en ese sentido", dijo Pérez-Oliva. "Simplemente soy un servidor público y trabajaré donde sea necesario, sin aspirar a ningún cargo en particular".