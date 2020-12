Se multiplican los actos de "reafirmación revolucionaria" en las escuelas cubanas

La campaña contra el Movimiento San Isidro (MSI) por parte de la Seguridad del Estado, que comenzó en los medios oficiales acusándolos de "terroristas" y de estar al servicio de Estados Unidos, llega ahora hasta los más jóvenes en Cuba.

Este jueves, en el Parque Trillo de La Habana, el Gobierno organizó una tángana dirigida a niños de varias escuelas y círculos infantiles, similar a la del pasado 29 de noviembre, cuando convocó a "Jóvenes por la democracia socialista".

En otras provincias como Santiago de Cuba y Sancti Spíritus los estudiantes fueron sacados de sus aulas a las calles para hacer actos de "reafirmación revolucionaria". "Me convocaron a las 3pm para el Bosques de los Héroes para una tribuna espontánea pero yo dije que no puedo ir por asuntos personales, no me presto para esas cosas", dijo un estudiante santiaguero que prefirió no decir su nombre por temor a represalias en su escuela.

"Voy a revisar los teléfonos, y al que agarre con un meme de San Isidro, que se prepare, eso es contrarrevolución"

Padres y estudiantes reportan incidentes que dan cuenta de esos intentos de adoctrinamiento en respuesta a las protestas del MSI, que iniciaron con una huelga de hambre para exigir la libertad del rapero Denis Solís y culminaron en la manifestación de cientos de artistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre para exigir un diálogo con el Gobierno, después de que los jóvenes de San Isidro fueran sacados con violencia de su sede, como lo revela un video difundido por El Estornudo.

Así, un grupo de estudiantes del preuniversitario que conversaban en el patio de una escuela en Nuevo Vedado. Al ver que sacaban el celular y comentaban un video chistoso, la maestra enfiló hacia ellos y gritó: "¡Eso es contrarrevolución!". Sin entender bien el mensaje, los estudiantes se miraron entre ellos y siguieron su plática.

"Voy a revisar los teléfonos, y al que agarre con un meme de San Isidro, que se prepare, eso es contrarrevolución", dijo otra profesora en tono intimidante cuando sus alumnos entraron al aula. A la salida de la escuela, uno de los muchachos le decía a un amigo: "Mi teléfono ella no lo va a tocar, no tiene ningún derecho".

"Contrarrevolución", comenta a 14ymedio Alonso, padre de un niño de octavo grado, "esa es la palabra que más han repetido esta semana en la escuela de mi hijo. Como no hay matutinos colectivos por las medidas del covid-19, la actividad se realiza en cada aula por separado. Entran, cantan el himno y la maestra comienza a leer noticias de los periódicos".

Según cuenta Alonso, "están metiendo terror a los estudiantes" en las clases con el asunto de que "la contrarrevolución quiere atacar Cuba".

"Si Fidel estuviera vivo nada de esto estaría pasando, a esos vividores y rastreros lo que dan es ganas de ir y darles un galletazo"

Y relata la parábola personal que se permitió la maestra de la asignatura de Educación Cívica de su hijo. "Se puso a gritar en el aula, les dijo a los muchachos que en su casa no puede entrar nadie si va a hablar mal de la Revolución, que eso no se lo aguanta ni a su hijo": y en efecto, la mujer aseguró que su propio hijo se la enfrentó en una discusión diciendo que Cuba "era una mierda" y que el joven terminó por irse a vivir a Estados Unidos porque ella no permitía eso en su casa.

"Si Fidel estuviera vivo nada de esto estaría pasando, a esos vividores y rastreros lo que dan es ganas de ir y darles un galletazo. Nadie la ha tenido más grande que Fidel", expresó en el aula en referencia a los "contrarrevolucionarios de San Isidro".

Este mismo jueves dedica la Agencia Cubana de Noticias un reportaje al derecho a la educación en la Isla, donde Wilder Ladrón de Guevara, director de la escuela primaria Nicolás Estébanez Murphy, declara que allí "se promueve la paz, la unidad y la enseñanza sin discriminaciones" y que inculcan en los pequeños "el amor por las tradiciones cubanas, el respeto hacia los símbolos patrios, a la Revolución, y el conocimiento de los derechos humanos".

A medida que pasan los días, el Gobierno continúa atacando a artistas e intelectuales que públicamente se van sumando al apoyo popular del Movimiento. La misión del régimen se ha enfocado en hacer ver que sí existe un diálogo abierto con los representantes de la cultural y que en Cuba nadie es sancionado por su forma de pensar.

Mientras tanto, el régimen mantiene bajo asedio policial a activistas, artistas y periodistas independientes, y ha organizado actos de repudio frente a las casas de muchos miembros del MSI.

