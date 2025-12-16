La nueva tienda china de energía renovable, pequeña, solo en dólares y en efectivo

El comercio, situado en Playa, fue inaugurado por el embajador de China y el viceprimer ministro cubano

La Habana/“¿Y esto era a lo que le dieron tanto bombo?”. Los pocos clientes que visitaban este lunes la nueva tienda en La Habana de la firma china Hainergy, de productos de energía renovable, salían decepcionados. Como si fuera un centro estratégico, el comercio, situado en la Avenida 19, del municipio de Playa, fue inaugurado este fin de semana con la presencia de varias autoridades, entre ellas, el embajador de China en Cuba, Hua Xin, y el mismísimo viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva, titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Sin embargo, el espacio y los precios dejaban mucho que desear. “Es demasiado pequeña”, decía otra mujer, que buscaba un generador, que añadía: “Los precios no son del todo descabellados, pero en la calle te los encuentras más baratos, con garantía incluida y transporte, y en pesos”. El generador más económico en Hainergy cuesta 899 dólares –la mayoría superaba los 2.000 dólares– y los kits solares, muy demandados, rondaban 40 dólares, aunque por Navidad, estaban de oferta a 29.

La divisa estadounidense es la única con la que puede pagarse, y solo en efectivo. “Nada de Clásica”, precisaba un empleado, refiriéndose a la tarjeta de prepago establecida por Cimex –parte del conglomerado militar Gaesa– para hacer compras en dólares. Es el único indicio que da a entender que se trata de una tienda privada, si bien ni prensa oficial ni trabajadores lo dejan claro.

Los 'kits' solares, muy demandados, rondaban 40 dólares, aunque por Navidad, estaban de oferta a 29. / 14ymedio

Si es particular, el negocio se adelantó por unos días a la entrada en vigor, este miércoles, de la autorización gubernamental a operar con dólares para los particulares. El nuevo establecimiento, decía simplemente el empleado, es “mitad chino, mitad cubano”.

En cuanto al surtido, era bastante escaso. “Son los primeros días, todavía faltan muchas cosas”, se excusaba el mismo dependiente.

Lo que está claro es que leyendo la prensa oficial, la tienda parece algo de mayor importancia. “Con este paso, Cuba avanza en su estrategia para impulsar la generación eléctrica a partir de energías renovables”, decía con pompa Cubadebate. De igual manera, la nota indicaba que Hainergy es “una rama especializada en energía y nuevas tecnologías del gigante chino Haier Group, una multinacional líder en electrodomésticos y electrónica de consumo, conocida por sus soluciones de hogar inteligente y su rápida expansión global bajo marcas como Haier, GE Appliances, Fisher & Paykel, etc., siendo un actor importante en la innovación y el comercio internacional, incluyendo la oferta de soluciones de energías renovables”.

“Los precios no son del todo descabellados, pero en la calle te los encuentras más baratos, con garantía incluida y transporte, y en pesos”. / 14ymedio

China firmó con Cuba el año pasado un ambicioso plan para construir un total de 92 parques solares hasta 2028 para aliviar la crisis energética sistémica que sufre el país. De ellos hay ya instalados, 33, pese a que el objetivo antes de que terminara este 2025 era tener operativos 55.

De lo que no ha hablado en ningún momento el oficialismo es que el gigante asiático tiene sobreproducción de paneles solares, que es lo que puede estar permitiendo las donaciones a Cuba y otras naciones amigas.