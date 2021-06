Las nuevas tarjetas prepago serán para visitantes y no se venderán en pesos cubanos

La prensa oficial cubana ha desmentido que las Casas de Cambio (Cadeca) fueran a poner a la venta tarjetas prepago en Moneda Libremente Convertible (MLC) que podrían comprarse en pesos cubanos, al cambio oficial de 24 CUP por cada USD. "Tal noticia es totalmente falsa y busca confundir a la población", publicó este sábado Cubadebate.

"Si el sistema bancario cubano no tiene fondos suficientes hoy para hacer este cambio normalmente en sus unidades, cómo podría emitir entonces tales tarjetas desde Cadeca", cuestionó el portal oficialista.

"Si Cadeca pudiera vender USD a cambio de CUP ¿no sería más fácil hacerlo como lo hacía hasta el 2019? Si Cadeca tuviera tantos USD como para emitir una tarjeta a cambio de CUP, para que la población compre en las Tiendas en USD, ¿no sería más fácil que Cuba compre los productos con esos USD y los venda en las tiendas en CUP?"

"Lo real es que se prepara el lanzamiento de un nuevo producto bancario (tarjetas prepagos en USD destinadas a visitantes del país) que estará disponible próximamente y del que se han adelantado algunas informaciones en las redes oficiales del sistema bancario", puntualiza la nota que en pocas horas acumuló decenas de comentarios, la mayoría críticos.

"Qué lástima que sea mentira", lamentó un internauta. "Porque ya un dólar vale 70 pesos y los trabajadores, los que nunca abandonamos el país, no podemos comprar". Otro comentarista se quejó de que en su ciudad "las tiendas más importantes son en MLC y siguen extendiéndose por los municipios y me dicen que están destinadas a turistas y remesas. No entiendo nada".

Las nuevas tarjetas prepago, que están pensadas para los turistas que arriban a la Isla, serán emitidas únicamente por el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) y podrán ser de 200, 500 y hasta 1.000 dólares, detalló la pasada semana una publicidad compartida en Facebook por Alejandro Velazco, vicepresidente de Cadeca, aunque la empresa estatal aún no brinda detalles.

Según se advirtió en la publicación, el retiro de efectivo de estas tarjetas "solo se realiza en CUP" y "en la red de cajeros automáticos". Explica además que "el monto no es reembolsable en divisas" y que el banco "no está obligado a devolver el importe no utilizado". Aún no se conoce la fecha en las que las tarjetas prepago en dólares entrarán en circulación.

Sin previo aviso alguno, el pasado 20 de mayo los aeropuertos cubanos dejaron de vender divisas. La noticia la dio a conocer Cadeca en un mensaje difundido a través de sus redes sociales pocas horas antes de la entrada en vigor de la medida.

La entidad estatal sostuvo que la escasa afluencia de turistas con la pandemia ha provocado un "déficit significativo" de las divisas y que hasta la fecha ha podido operar con los límites establecidos, pero la falta de liquidez ha llegado a un extremo insostenible.

