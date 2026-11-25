El aplazamiento del juicio contra los jóvenes, quienes llevan más de nueve meses en prisión, se dio sin ninguna explicación

La Habana/La suspensión del juicio oral contra Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, los creadores del proyecto audiovisual independiente El4tico, programado para este martes, a más de nueve meses de su detención, es “una forma de tortura mental” para los activistas, señaló Alain Espinosa, abogado del centro de asesoría legal Cubalex.

En declaraciones a Martí Noticias, el jurista explicó que, al aplazar el juicio antes de su inicio, no hay un plazo máximo para volver a convocarlo. “Esto lógicamente les da la posibilidad de seguir dilatando este proceso, lo cual es una manipulación de la ley”, sostuvo. Ese margen de maniobra podrá tener a los jóvenes por un tiempo indefinido en prisión, dijo, a diferencia de haber iniciado el juicio, y suspenderlo una vez comenzado. Según el abogado, en este caso el tribunal dispone de un máximo de 20 días para reanudarlo.

Espinosa subrayó además que la incertidumbre también impacta de forma importante a los familiares de Zayas Pérez y Ricardo Medina, y sostuvo que la decisión del tribunal vulnera el derecho de ambos a ser juzgados sin demoras.

Días antes del juicio, programado para este martes, a las 8:30 am, en el Tribunal Provincial de Holguín, las autoridades cubanas lo suspendieron sin dar ninguna explicación.

Los dos jóvenes siguen detenidos más de nueve meses sin que se haya celebrado el juicio y sin saber cuándo será

“Con el aplazamiento, los dos jóvenes siguen detenidos más de nueve meses sin que se haya celebrado el juicio y sin saber cuándo será. La prisión provisional debería ser una medida excepcional y breve, no un castigo anticipado”, indicó por otra parte el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep).

Los creadores fueron arrestados el 6 de febrero pasado, en un operativo que incluyó el cerco a la vivienda de Ricardo Medina en el reparto Piedra Blanca, en Holguín. Desde muy temprano, vecinos del área confirmaron la presencia de dos patrullas y un camión policial. Según los testigos, el despliegue parecía propio de una redada contra delincuentes armados y peligrosos, aunque el “delito” de los jóvenes que residían en la casa sitiada es otro: expresar públicamente lo que piensan.

Los integrantes de El4tico, se enfrentan a penas de ocho y 10 años de pena de prisión por los delitos de propaganda contra el orden constitucional, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, e instigación a delinquir.

La Fiscalía sostiene que los acusados actuaron desde el 7 de noviembre de 2025 para establecer e implementar el proyecto, para lo que “acondicionaron un local de filmación en el inmueble residencial de Ricardo Medina, ubicado en el reparto Piedra Blanca de la ciudad de Holguín, desde donde producían y difundían contenidos en redes sociales”.

El Ministerio Público vincula esas adquisiciones a conversaciones entre los jóvenes con opositores exiliados en España

Para divulgar los contenidos, contaron con tecnología comprada en el exterior, sostiene la Fiscalía, incluyendo computadoras, teléfonos, micrófonos, cámaras y otros accesorios. El Ministerio Público vincula esas adquisiciones a conversaciones entre los jóvenes con opositores exiliados en España.

Ya en prisión, el régimen ha seguido presionando a los jóvenes. En abril pasado, Mileydi Machín, madre de Ricardo Medina publicó en redes sociales una carta escrita por el joven desde la cárcel, donde denunció que la Seguridad del Estado lo presiona para grabarse a sí mismo admitiendo culpas y retractándose por sus creaciones.

La carta fue redactada a mano y con evidente precariedad material. En el texto, el joven relató un hostigamiento constante, que describe como “tortura psicológica” y contó cómo en los interrogatorios se le ha insistido para que haga un video con las palabras “arrepentimiento” y “retractación”, que él rechaza rotundamente.

“Arrepentirme y retractarme sería reconocer que hice algo malo o, mejor dicho, aceptar las acusaciones en nuestra contra”, escribió Medina y remató: “Y no menos importante: sería una mentira”.

“Arrepentirme y retractarme sería reconocer que hice algo malo o, mejor dicho, aceptar las acusaciones en nuestra contra”

Cubalex ha señalado que estas figuras penales “se emplean para criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y perseguir a personas por difundir opiniones, cuestionamientos y contenidos críticos contra las autoridades y el sistema político”.

En un análisis del caso, la organización señaló que las conclusiones fiscales evidencian restricciones a la libertad de expresión y que el procesamiento penal de los dos jóvenes se inserta en un contexto más amplio de criminalización de la comunicación independiente en Cuba, mediante el uso de figuras delictivas de amplio alcance para castigar la difusión de contenidos críticos.

Según los documentos legales obtenidos por Cubalex, el fiscal responsable de estas peticiones, Fernando Sera Planas, “cuenta con un historial previo de violaciones a derechos humanos y solicitud de penas excesivas –de entre 15 y 30 años– contra manifestante de julio de 2021 en la provincia de Holguín, incluidos menores de edad.