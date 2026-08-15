"Seguimos en combate, la libertad de Cuba hay que lograrla", dice un preso del 11J al salir de la cárcel

Barzaga Mompié fue recibido entre abrazos y lágrimas por familiares y amigos en su barrio de Granma.

Mitchel Barzaga cumplió una pena de cinco años en la prisión de Granma, donde aún permanecen encarcelados otros manifestantes de las protestas de 2021

Madrid/Fernando Mitchel Barzaga Mompié, preso político por su participación en las masivas protestas del 11 de julio de 2021, fue liberado esta semana, después de cumplir íntegramente su condena, que vencía el 12 de agosto.

El ex preso político se encontraba en la prisión provincial de Granma, conocida como “Las Mangas”, condenado por los delitos de desórdenes públicos y atentado. Allí continúan encarcelados otros manifestantes del 11J, según declaraciones del propio Barzaga.

El medio digital ClickCuba difundió videos del momento en que salió del penal, en los que Barzaga declaró estar “contento, pero también decepcionado” porque esperaba que, al salir de prisión, “el pueblo ya sería libre, la dictadura iba a estar en el piso”. “Desgraciadamente no ha podido ser así. Pero vamos a seguir luchando”, añadió.

El mismo medio también documentó la llegada de Barzaga a su barrio en Granma, donde familiares y vecinos lo recibieron con efusividad. El ex preso político portaba una bandera cubana sobre su ropa mientras sus hijos pequeños corrían emocionados a su encuentro entre abrazos y besos.

“La libertad nunca es completa: hasta que el pueblo de Cuba no sea libre, yo no soy libre”

“La libertad nunca es completa: hasta que el pueblo de Cuba no sea libre, yo no soy libre”, comienza el mensaje que Barzaga dirige a través de la cámara de ClickCuba, en el que exhorta a los cubanos a reclamar sus derechos por su dignidad y su libertad, por “lo que les corresponde como seres humanos”. “No tenemos que hacer lo que nos dice un dictador”, prosigue el ex prisionero de conciencia. “El cubano tiene derecho a ser libre, a exigir”, añade, y cierra con un llamado: “Seguimos en combate: la libertad de Cuba hay que lograrla”.

Las imágenes muestran a sus familiares recibiéndolo con notable emoción, entre lágrimas de felicidad, en su vivienda de condiciones muy precarias.

El pasado 4 de agosto, a pocos días de cumplir su condena, Barzaga Mompié había enviado un mensaje de audio en el que reprochaba al artista y ex preso político Luis Manuel Otero Alcántara no haber aprovechado más su libertad para denunciar la situación del resto de los presos políticos en la Isla. En ese audio, Barzaga prometió que él sí relataría “las violaciones, represiones, torturas y crímenes del gobierno cubano” que ha conocido en carne propia.

“Juro por cada gota de sangre derramada, por cada hermano físicamente desaparecido y cada látigo azotado en la espalda de nuestro pueblo cubano, que no alcanzarán siete días de la semana para contar, expresar, desahogar y denunciar todo aquello que me oprime el alma y que desgraciadamente vivimos mis hijos, mi familia y yo”, declaró entonces el preso político.

“Sabemos que el régimen me prefiere muerto antes que libre, pero mi verdad nunca será silenciada”

Sobre las expectativas de su liberación, Barzaga había dicho: “Sabemos que el régimen me prefiere muerto antes que libre, pero mi verdad nunca será silenciada”.

El activista había mantenido sus denuncias contra el régimen durante su encarcelamiento. En agosto de 2025, envió un mensaje dirigido al Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas de Cuba y el Partido Comunista, a los que criticaba por exigir “resistencia” a la población cubana ante el progresivo deterioro de las condiciones de vida mientras sus dirigentes seguían viviendo de privilegios: “Los exhorto a renegar de su salario, al menos por dos o tres meses, como lo han vivido muchas familias cubanas, trabajadores de la salud, la educación, la gastronomía, el comercio, madres solteras y padres obreros, sin otra opción… y cuando eso suceda, entonces hablamos de patriotismo.”

Muchos de los encarcelados tras las protestas del 11J llegan este mes al final de sus condenas, pues recibieron penas de cinco años por delitos relacionados con su participación en las manifestaciones. El pasado 27 de julio fue liberado el joven habanero Kevin Damián Frómeta Castro, tras completar su sentencia por participar en las protestas del 11J en la esquina de Toyo, en La Habana, donde una patrulla volcada se convirtió en uno de los símbolos de aquellas manifestaciones.

Según Cuba Archive, siete de los presos políticos del 11J han fallecido bajo custodia, mientras que una persona murió por un disparo de la Policía durante las manifestaciones

El pasado 12 de julio, Aníbal Yasiel Palau Jacinto también fue excarcelado tras cumplir cinco años de prisión. Una semana después, el artista y opositor Luis Manuel Otero Alcántara recuperó la libertad tras cumplir íntegramente su condena y fue forzado al exilio en Miami mediante un parole aprobado por EE UU.

De acuerdo con diversas organizaciones independientes, como Cubalex, más de 1.300 personas fueron detenidas o procesadas por las protestas del 11J. De ellas, Human Rights Watch señala que más de 300 continúan encarceladas. Según Cuba Archive, siete de los identificados como presos políticos han fallecido bajo custodia, mientras que una persona murió por un disparo de la Policía durante las manifestaciones.

Al día de hoy, la ONG Prisoners Defenders reporta 1.327 presos políticos en la Isla.