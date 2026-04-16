Trinidad y Tobago considera contratar a más médicos cubanos pese a sus críticas al régimen

"No podemos y no vamos a apoyar la dictadura en Cuba ni en ningún otro lugar", dijo la primera ministra en la Cumbre del Caricom este febrero

Madrid/La escasez de médicos podría llevar al Gobierno de Trinidad y Tobago a dar un giro en su retórica política y contratar a más sanitarios de la Isla. Según la prensa local, el ministro de Salud, Lackram Bodoe, dijo en el Senado que la idea está sobre la mesa, aunque evitó hacer muchas aclaraciones al respecto.

El ministro cifró en 58 los profesionales sanitarios cubanos que prestan servicios actualmente en el país, cuatro de ellos médicos, 53 enfermeras y un coordinador administrativo.

Preguntado por un senador de la oposición, Amery Browne, sobre la posibilidad de cubrir las vacantes de médicos en Trinidad y Tobago, Bodoe dijo: “Este asunto está en consideración”. Ante la insistencia de su colega sobre los factores por los que el Gobierno se decanta por mantener y aumentar la cooperación con Cuba, el ministro se escabulló:

“Esa pregunta ya se ha hecho y respondido: el asunto está bajo consideración”.

“Esa pregunta ya se ha hecho y respondido: el asunto está bajo consideración”

La primera ministra de Trinidad y Tobago había sido muy beligerante en la más reciente cumbre de los países del Caribe (Caricom), celebrada el pasado febrero en San Cristobal y Nieves. Allí, y durante la ceremonia de apertura, Kamla Persad-Bissessar criticó la situación política en Cuba y pidió elecciones libres y justas y un régimen democrático.

La mandataria fue una de las más contundentes en su mensaje, en el que dijo que "no se puede abogar por que otros vivan bajo el comunismo y la dictadura mientras uno quiere vivir bajo la democracia y el capitalismo".

"Es una contradicción: para nosotros queremos una democracia libre, pero al pueblo cubano le decimos 'lo siento por ustedes'. Eso resulta insostenible", continuó. La primera ministra dijo que es necesario encontrar una fórmula para ayudar a la población sin respaldar al régimen.

"Empatizo con el pueblo de Cuba, con la buena gente de Cuba, pero allí existe un régimen dictatorial que ninguno de nosotros quiere en nuestros países. No podemos y no vamos a apoyar la dictadura en Cuba ni en ningún otro lugar", añadió.

En el auditorio hubo líderes de otros países mucho más próximos a La Habana que, sin embargo, han roto sus contratos de cooperación médica, alentados por las presiones de EE UU, que se ha autoimpuesto como objetivo terminar con una de las principales vías de captación de divisas que quedan al régimen.

En los últimos meses, Honduras, Guatemala, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada y Guyana han suspendido su cooperación médica con Cuba o reformado sus acuerdos para que los médicos cobren directamente el salario, aunque la Isla ha encontrado la alternativa de respetar este tipo de cláusulas exigiendo al trabajador que done, posteriormente, un porcentaje equivalente al que antes se le confiscaba.

La Isla ha encontrado la alternativa de respetar este tipo de cláusulas exigiendo al trabajador que done, posteriormente, un porcentaje equivalente al que antes se le confiscaba

La pasada semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció “vulneraciones” de carácter estructural de “derechos laborales, sindicales y de movilidad humana” de los profesionales integrantes de las misiones médicas de Cuba en el extranjero.

El informe, elaborado conjuntamente con la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la CIDH, reitera las denuncias que han circulado durante años y que revelan “la existencia de desafíos estructurales en materia de trabajo decente en las misiones médicas”.

El documento recogía testimonios de participantes en estas misiones que denunciaron infracciones relacionadas con “trato diferenciado y condiciones laborales caracterizadas por niveles de remuneración que podrían resultar insuficientes”, así como “ausencia de contrato o desconocimiento de las condiciones laborales, de libertad sindical, y condiciones de trabajo que no aseguran la dignidad de la persona trabajadora”.

Los profesionales han sufrido “prácticas de retención de ingresos, jornadas laborales extensas y la asignación de tareas ajenas a la labor sanitaria”, subrayó el informe.